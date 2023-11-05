الأحد 05 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

نشتري الذهب ولا العقار؟ مستشار وزير التموين يجيب (فيديو)

اسعار الذهب اليوم،
اسعار الذهب اليوم، فيتو

أسعار الذهب اليوم، قال الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون الذهب:"المعدن الأصفر من أنجح الأوعية الاستثمارية، ويمثل احتياطيا استراتيجيا ومخزن قيمة للأفراد والدول أيضا".
 

الملاذ الاَمن للأفراد والدول

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم":"الاستثمار في الذهب الفترة الحالية هو الملاذ الاآمن للأفراد والدول في ظل الصراعات العالمية".
 

 

الاستثمار في الذهب والعقار

وتابع:"لو معانا فلوس أنصح المواطنين يشتري ذهب وعقار وينوع السلة الاستثمارية بتاعته بس يكون الجزء الأكبر من الأموال يوجه لشراء الذهب".
 

Advertisements

آخر تحديث في أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الأحد

أسعار الذهب اليوم الأحد، آخر تحديث

 

أسعار الذهب 

أسعار الذهب الآن، ننشر أسعار الذهب اليوم  الأحد 5 أكتوبر2023، وفقًا لآخر تحديث له في الأسواق المحلية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2942 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2575 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2208 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 14 
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1725 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 20600 جنيه.

حظر التجارة في المعادن الثمينة 
وأصدر  الدكتور  علي المصيلحي  وزير التموين  التجارة الداخلية قرارًا وزاريًا لتنظيم تداول المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.

ونص القرار على أن يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري من ممارسة أعمال التجارة والتصدير والاستيراد في مجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين على النموذج المعد لذلك من المصلحة.

وتشمل الأوراق المقدمة للمصلحة (صورة من السجل التجاري – صورة من البطاقة الضريبية – بيان المقر الرئيسي وفروعه والعلامة التجارية إن وجدت، بالإضافة إلى بيانات المدير المسئول).

كما ألزم القرار المخاطبين بأحكام هذا القرار بإخطار مصلحة دمغ المصوغات والموازين بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المسجلة لديها خلال 30 يومًا من تاريخ حدوثه.

ويقدم الطلب بتعديل البيانات على النموذج المعد لذلك من المصلحة، ويرفق به المستندات الرسمية التي تثبت اجراء التعديلات.

وشمل القرار أيضًا منح المخاطبين بأحكام هذا القرار مهلة 6 أشهر للتسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

كما نص القرار على أنه من يخالف هذا القرار يٌعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 68 لسنة 1976، كما يتم تطبيق الجزاءات والعقوبات المقررة بقانون مكافحة غسل الأموال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الذهب أسعار الذهب اسعار الذهب اليوم سعر جرام الذهب وزارة التموين سعر جرام الذهب اليوم سعر جرام الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 24 سعر جرام الذهب عيار 18

مواد متعلقة

آخر تحديث في أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الأحد

الذهب الملاذ الآمن في ظل الأزمات الاقتصادية، الى أين يتجه المؤشر العالمى؟

أسعار الذهب اليوم الأحد، آخر تحديث

بالأرقام، متوسط أسعار الذهب على مدار يومين

الأكثر قراءة

أول رد فعل من بيومي فؤاد بعد تعرضه لهجوم حاد بسبب محمد سلام

على مسئولية شوبير، إقالة أوسوريو من تدريب الزمالك وهذا البديل

معتمد جمال مديرًا فنيًا مؤقتا للزمالك، وتوجيه الشكر لمدحت عبد الهادي

رسميا، إقالة أوسوريو من تدريب الزمالك وعرض فتوح والزناري وصبحي للبيع

مشوار أوسوريو مع الزمالك بعد إقالته رسميًا من تدريب الفريق

انتهاء اجتماع مجلس إدارة الزمالك، وبيان رسمي لعرض القرارات

تعرف على قيمة الغرامة المالية الموقعة على أفشة من الأهلي

تأكيدا لـ فيتو، الأهلي يوقع غرامة مالية على أفشة بعد تصرفه في مباراة المقاولون

Advertisements

منوعات

المزيد

متحف شرم الشيخ يعرض قطعا أثرية للملك توت عنخ آمون

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 6-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

نصائح جهاز حماية المستهلك عند الشراء خلال تخفيضات الجمعة البيضاء

محمود حافظ يضع علم إسرائيل أسفل حذائه

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 5-11-2023

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 5-11-2023 في ختام التعاملات

أسعار العدس مساء اليوم الأحد 5-11-2023 في الأسواق

أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 5-11-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

30 يوما تحت القصف.. حصاد شهر على حرب غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التقدم على الإمام الراتب في المسجد للصلاة؟.. الإفتاء توضح

تفسير رؤية الكبدة في المنام وعلاقتها بالمشاكل والمصاعب والأحزان

تفسير حلم غروب الشمس في المنام وعلاقته بنهاية الأحزان

المزيد
الجريدة الرسمية