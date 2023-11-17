«الإسكان» تطرح أراضى استثمارية فى 23 مدينة جديدة.. الأراضى بالتخصيص الفورى وبأنشطة: عمرانى وتجارى إدارى وتعليمى.. القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين تتصدر المشهد

تواصل وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية طرح قطع الأراضى الاستثمارية بالمدن الجديدة وفقًا لآلية التخصيص الفورى، وتطرح للتقديم خلال شهر نوفمبر الجارى الأراضى فى 23 مدينة جديدة بإجمالى مساحة 916.8 فدان، وتطرح بمدينة القاهرة الجديدة أرضا (تجارى إدارى) بمساحة 42096 مترا بسعر 27.36 ألف جنيه، وأرضا تجارى بمساحة 5534 مترا، بسعر 43.3 ألف جنيه، وأرضا تجارى إدارى بمساحة 4000 مترا، بسعر 47.6 ألف جنيه للمتر، أرض تجارى إدارى بمساحة 2378 مترا، بسعر 36.8 ألف جنيه للمتر، وأرضا تجارى إدارى بمساحة 2410 أمتار، بسعر 36.8 ألف جنيه للمتر.

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كما تطرح أرضا تجارى بمساحة 1376 مترا، بسعر 62 ألف جنيه، وأرض ناد اجتماعى بمساحة 13303 مترا، بسعر 9.1 ألف جنيه للمتر، وأرضا تجارى إدارى سكنى بمساحة 10880 مترا، بسعر 28.7 ألف جنيه، وأرضا تجارى إدارى بمساحة 3678 مترا، بسعر 64.4 ألف جنيه، وأرضا تعليمى بمساحة 1260 مترا، بسعر 25.3 ألف جنيه، وأرضا عمرانى متكامل بمساحة 29098 مترا، بسعر 12.4 ألف جنيه، وأرضا تجارى إدارى بمساحة 27216 مترا، بسعر 52.5 ألف جنيه.

وبمدينة الشيخ زايد تطرح أرضا تجارى مساحة 1205 أمتار، بسعر 44.6 ألف جنيه، وأرضا تجارى مساحة 1205 أمتار، بسعر 44.6 ألف جنيه، وأرضا تجارى مساحة 3309 مترا، بسعر 44.9 ألف جنيه للمتر.

وبمدينة العلمين الجديدة تطرح أرضا تجارى إدارى سكنى بمساحة 3430 مترا، بسعر 11.9 جنيه. وتطرح بمدينة حدائق العاصمة أرض تجارى بمساحة 741 مترا، بسعر 17.5 ألف جنيه، وأرضا طبى بمساحة 1250 مترا، بسعر 6.3 ألف جنيه.

وبمدينة أكتوبر تطرح أرضا عمرانى متكامل بمساحة 21000 مترا، بسعر 3.8 ألف جنيه وأرضا تجارى سكنى بمساحة 7914 مترا، بسعر 10.5 ألف جنيه.

وبمدينة أكتوبر الجديدة تطرح أرضا بنشاط لوجيستى بمساحة 9114 مترا، بسعر 1.5 ألف جنيه، وأرضا تجارى بمساحة 3141 مترا، بسعر 13 ألف جنيه.

وبمدينة حدائق أكتوبر تطرح أرضا تجارى إدارى سكنى بمساحة 8812 مترا، بسعر 8.5 ألف جنيه، وأرضا عمرانى مختلط بمساحة 304500 مترا، بسعر 5 ألاف جنيه للمتر.

أما بمدينة الشروق تطرح أرضا تعليمى بمساحة 9246 مترا، بسعر 8.3 ألف جنيه، وأرضا تعليمى بمساحة 7948 مترا، بسعر 6 آلاف جنيه.

وتطرح بمدينة بدر أرض مخازن بمساحة 5987 مترا، بسعر 4 آلاف جنيه، وأرضا مخازن بمساحة 6018 مترا، بسعر 4 آلاف جنيه، وأرضا تجارى بمساحة 1137 مترا، بسعر 19.2 ألف جنيه، وأرضا تجارى إدارى بمساحة 1612 مترا، بسعر 10.6 جنيه، وأرضا طبى بمساحة 5780 مترا، بسعر 5.5 ألف جنيه، وأرضا مخازن بمساحة 1166 مترا، بسعر 4 ألف جنيه، وأرضا مخازن بمساحة 1166 مترا، بسعر 4 ألف جنيه، وأرضا مخازن بمساحة 1166 مترا، بسعر 4 ألف جنيه.

وبمدينة 15 مايو تطرح أرضا تجارى إدارى بمساحة 1155 مترا، بسعر 7360 جنيها للمتر، وأرضا تجارى بمساحة 3740 مترا، بسعر 9860 جنيها، وأرضا تعليمى بمساحة 15164 مترا، بسعر 2.9 ألف جنيه، وأرضا تجارى بمساحة 3717 مترا، بسعر 9.9 ألف جنيه، وأرضا تجارى إدارى بمساحة 1155 مترا، بسعر 7.4 ألف جنيه.

وبمدينة السويس الجديدة أرضا تجارى إدارى بمساحة 720 مترا، بسعر 4 آلاف جنيه، وأرضا مخازن بمساحة 3000 مترا، بسعر 1.7 آلاف جنيه.

وتطرح بالعاشر من رمضان أرضا تعليمى بمساحة 134400 مترا، بسعر 42.355 جنيه للمتر، والفيوم الجديدة أرضا طبى بمساحة 2300 كتر بنظام حق الانتفاع، وأرضا عمرانى مختلط بمساحة 26653 مترا، بسعر 3 آلاف جنيه.

وبمدينة العبور الجديدة تطرح أرضا تعليمى بمساحة 7900 متر، بسعر 6520 جنيها، وأرضا تعليمى بمساحة 2334 مترا، بسعر 5835 جنيه، وأرضا مخبز بمساحة 880 مترا، بسعر 7.2 ألف جنيه، وأرضا تعليمى بمساحة 84000 مترا، بسعر 3.3 ألف جنيه.

وبمدينة المنيا الجديدة أرضا تعليمى بمساحة 15888 مترا، بسعر 2.7 جنيه للمتر، وملوى الجديدة أرض نادى رياضى بمساحة 20059 مترا، بسعر 1295 جنيها، وأرضا تعليمى بمساحة 5073 مترا، بسعر 1.4 ألف جنيه، وأرضا تعليمى بمساحة 14000 مترا، بسعر 1.5 ألف جنيه.

أما مدينة أسيوط الجديدة تطرح أرضا مخازن أدوية بمساحة 3414 مترا، بسعر 4.7 ألف جنيه، وأرضا تعليمى بمساحة 10537 مترا، بسعر 2.8 ألف جنيه، وأرضا عمرانى متكامل بمساحة 546000 مترا، بسعر 2.1 ألف جنيه.

وبمدينة بنى سويف الجديدة أرضا حق انتفاع خدمى استثمارى بمساحة 3814 متر، وأرضا عمرانى متكامل بمساحة 189000 مترا، بسعر 1.4 ألف جنيه، وأرضا عمرانى متكامل بمساحة 210000 مترا، بسعر 1.4 ألف جنيه، وأرضا عمرانى متكامل بمساحة 147000 مترا، بسعر 1.4 ألف جنيه.

وبمدينة سوهاج الجديدة أرض تعليمى بمساحة 9534 مترا، بسعر 13 ألف جنيه، وأرضا عمرانى بمساحة 25667 مترا، بسعر 2 ألف جنيه، وأرضا ورش حرفية بمساحة 1008 مترا، بسعر 1 ألف جنيه، وأرضا حق انتفاع بمساحة 28476 متر

وقنا الجديدة أرض تجارى إدارى ترفيهى بمساحة 69090 مترا، بسعر 2.3 ألف جنيه، وأرضا تجارى بمساحة 1175 مترا، بسعر 9.4 ألف جنيه، وأرضا ترفيهى بمساحة 8459 مترا، بسعر 1.9 ألف جنيه، وأرضا مخازن بمساحة 2266 مترا، بسعر 1.7 ألف جنيه، وأرضا مخازن بمساحة 2266 مترا، بسعر 1.7 ألف جنيه.

وتطرح بمدينة غرب قنا الجديدة أرضا عمرانى متكامل بمساحة 25200 مترا، بسعر 1.9 ألف جنيه، وطيبة الجديدة أرض تجارى بمساحة 20160 مترا، بسعر 3.7 ألف جنيه، وأرضا تجارى إدارى سكنى بمساحة 958 مترا، بسعر 3 آلاف جنيه.

وبمدينة أسوان الجديدة أرضا تجارى إدارى بمساحة 2320 مترا، بسعر 2.6 ألف جنيه، وأرضا تجارى إدارى بمساحة 1600 مترا، بسعر 3.7 ألف جنيه، وأرضا تجارى سكنى بمساحة 1300 متر، بسعر 3.7 ألف جنيه.