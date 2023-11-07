أنبياء دعوا بها، مجموعة من أدعية الحمل والإنجاب

الحمل والإنجاب من أعظم نعم الله على الإنسان، لذلك فإن دعاء الحمل والإنجاب من الأدعية التي تبحث عنها الكثير من الفتيات بعد زواجهن عبر محرك البحث العالمي، حيث يرغبن ويأملن في أن يرزقهن الله -عز وجل- بالإنجاب والذرية الصالحة، وفي هذا الإطار جمعنا لكم مجموعة من أدعية الحمل والإنجاب فإلى التفاصيل

مجموعة من أدعية الحمل والإنجاب

الذرية الصالحة

حلم الإنجاب والذرية الصالحة يراود الفتى والفتاة منذ الميلاد وحتى الوفاة حيث يقول الله -سبحانه- واصفًا دعاء عباده بالذرية الصالحة: «وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا»

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ويقول -تعالى- عن نعمة الأبناء: «المالُ وَالبَنونَ زينَةُ الحَياةِ الدُّنيا وَالباقِياتُ الصّالِحاتُ خَيرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوابًا وَخَيرٌ أَمَلً»

حكم الدعاء بالحمل والإنجاب

برغم أنه لم يرد دعاء مخصوص بالحمل والإنجاب، إلا أن الدعاء بهذا الأمر جائز حيث ينبغي للمؤمن أن يلح في الدعاء بطلب الله أن يمنحه الذرية الصالحة، ولا سيما في أوقات إجابة الدعاء وللمرء أن يفعل كل ما يستطيع من أجل أن يرزقه الله الذرية فقد كان هذا ولا يزال دأب الأنبياء والصالحين من عباد الله.

أدعية الحمل والإنجاب من القرآن الكريم

1- من دعاء المؤمنين: "رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (سورة الفرقان).

2- دعاء زكريا: “رب لا تذرنى فردا وأنت خير الوارثين”.

3- رب هب لى من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.

4- دعاء سيدنا زكريا{وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ} [الأنبياء – 89].

5-دعاء سيدنا زكريا{وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا} [مريم – 5].

6- دعاء إبراهيم الخليل عليه السلام" رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ".

أدعية للحمل والإنجاب

اللهم كما أعطيت لزكريا يحيى ولمريم عيسى بأمر منك أعطني ولا تحرمني.

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسى طرفة عين واصلح لى شأنى كله وارزقنى بالذرية الصالحة.

لا إله إلا أنت يا حى يا قيوم برحمتك استغيث لا تحرمنى من نعمة الذرية الصالحة لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين يارب ارزقنى بالذرية الصالحة.

اللهم انى عبدك ابن عبدك بن أمتك ناصيتى بيدك ماضى فى حكمك عدل فى قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته فى كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به فى علم الغيب عندك ان تجعل القرأن ربيع قلبى ونور بصرى وجلاء حزنى وذهاب همى وان تقضى لى حاجتى وترزقنى بالذرية الصالحة.

اللهم انت ربى لا اله الا انت خلقتنى وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت وابوء لك بنعمتك على وابوء لك بذنبى انه لا يغفر الذنوب الا انت.

اللهم انى أسألك الذرية الصالحة يارب أسألك الذرية الصالحة يارب أسألك الذرية الصالحة.

اللهم انك قلت (ادعونى استجب لكم) وانك لا تخلف الميعاد وانى اسألك ان لا تحرمنى من الذرية الصالحة.

اللهم صلى على سيدنا محمد خير البرية وبجاهه عندك ارزقنا خير الذرية.

اللهم لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك.

أدعية الحمل والإنجاب

اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الطَّاهِرِ الطَّيِّبِ الْمُبَارَكِ الأَحَبَّ إِلَيْكَ، الَّذِي إِذَا دُعِيتَ بِهِ أَجَبْتَ. وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَيْتَ. وَإِذَا اسْتُرْحِمْتَ بِهِ رَحِمْتَ. وَإِذَا اسْتُفْرِجْتَ بِهِ فَرَّجْتَ ان ترزقنى الذرية الصالحة اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ اللهَ. وَأَدْعُوكَ الرَّحْمنَ. وَأَدْعُوكَ البَرَّ الرَّحِيمَ. وَأَدْعُوكَ بِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَى كُلِّهَا، مَاعَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ. أَنْ تَغْفِرَ لِي وتَرْحَمَنِي وترزقنى الذرية الصالحة.

مجموعة من أدعية الحمل والإنجاب

أدعية الرزق بالمولود الذكر

ـ اللهم إني أسألك أن ترزقني ولدًا ذكرًا يحمل اسمي، ويُبقي ذكري محمودًا بين الناس.

ـ اللهم ازرقني ولدًا واجعله تقيًا ليس في خَلقه زيادة ولا نقصان، واجعل عاقبته خيرًا.

ـ اللهم هب لي من لدنك ذكورًا ليكونوا لي عونًا على متاعب الحياة ومشاقّها.

ـ اللهم اجعل ما في بطني ذكرًا، تام الخلقة، قوي البنية، وأتمم لي فرحتي بالنظر إليه في القريب العاجل.

ـ رب اكتب لي مولودًا ذكرًا تُفرح به قلبي، وتقر به عيني، واجعله ربي صالحًا مُصلحًا، ومُعينًا لي على نوائب الدهر.

ـ اللهم هب لي من لدنك وليًا، واجعله من الصالحين.

ـ اللهم ارزقني ولدًا واجعله تقيًا ذكيًا ليس في خَلقه زيادة ولا نقصان واجعل عاقبته إلى خير.

ـ يا كريم يا رحيم يا رب العرش العظيم نسألك بعزك الذي لا يُرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن ترزقنا الولد الصالح.

ـ اللهم بشرني بالذرية الصالحة كما بشرت زكريا بيحيى يا من رزقت مريم بلا حول منها ولا قوة ارزقني الذرية الصالحة المعافاة.

ـ رب لا تذرني فردًا وأنت خير الوارثين.

ـ رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.

ـ ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمامًا.

ـ يا من أمره بين الكاف والنون وإذا أراد شيئًا قال له كن فيكون ارزقني الذرية صالحة تقر بهما العيون اللهم آمين يا رب.

ـ اللهم البشارات التي نحب والأيام التي تسر والرحمات التي تتوالى والعافية التي ننعم بها واليقين الذي يريح القلوب رب ارزقني الذرية الصالحة، رب لا تذرني فردًا وأنت خير الوارثين.

ـ اللهم ارزقني الذرية الصالحة المعافاة الطيبة المباركة التي تسعدني وتعيني في ديني ودنياي من بنين وبنات.

ـ رب ارزقني الذرية الصالحة في القريب العاجل، اللهم فرحني بخبر حملي يا رب يا كريم يا رب عوضني.

ـ رَبِ هَب لِي مِن لَّدُنكَ ذُريَة طَيِّبَة إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ.

ـ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ.