الدوري الأفريقي، الوداد يتقدم بهدف نظيف أمام صن داونز في الشوط الأول

الدوري الأفريقي، انتهى الشوط الأول بتقدم الوداد المغربي بهدف مقابل لا شيء على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي المباراة التي تقام في ذهاب نهائي الدوري الأفريقي على ملعب مركب محمد الخامس.

أحداث الشوط الأول

تبادل الفريقان السيطرة علي الكرة خلال الشوط الأول وأضاع لاعبو الوداد العديد من الفرص عن طريق العملود وعطية الله.

وشهد الشوط الأول تألق حارس صن داونز ويليامز الذي تصدى للعديد من الكرات الخطيرة.

وخطف الوداد المغربي هدفا في الدقيقة 41 عن طريق كوزيتي في مرماه.

تشكيل صن داونز

حراسة المرمى: ويليامز

خط الدفاع: موديبا، كوزيتي، بوطويل، كيكانا

خط الوسط: مودوا، موكوينا، نكو

خط الهجوم: اليندي، زويني، ماسيكو

موعد مباراة الوداد وصن داونز

وتنطلق صافرة مباراة صن داونز والوداد اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الوداد وصن داونز

من المقرر أن تنقل مباراة صن داونز والوداد عبر "أون تايم سبوتس"، وبي إن سبورتس المفتوحة، وأبو ظبي الرياضية المفتوحة، وقناة SSC، وقناة الرياضية المغربية.

حكم مباراة الوداد وصن داونز

وكانت لجنة حكام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قررت إسناد إدارة لقاء الوداد وصن داونز في ذهاب نهائي الدوري الإفريقي، إلى السوداني الدولي محمود علي إسماعيل، بينما سيتواجد الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال ضمن طاقم الحكام وتحديدًا كـ حكم فيديو.

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ومن المقرر أن يلتقي الوداد مع صن داونز في مباراة العودة لنهائي دوري السوبر الإفريقي، يوم 12 من شهر نوفمبر الحالي في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

تاريخ مواجهات الوداد وصن داونز

وتقابل الوداد وصن داونز 12 مرة في دوري أبطال أفريقيا، بواقع 4 انتصارات لفريق الوداد و5 تعادلات وفوز صن داونز 3 مرات.

وأقيمت 3 مواجهات بين الوداد وصن داونز في الأدوار الإقصائية، كانت الغلبة فيها لفريق الوداد، وهو ما يجعله يمتلك أفضلية معنوية.

وصعد الوداد لقبل نهائي دوري الأبطال عام 2017، عقب فوزه بركلات الترجيح على صن داونز في دور الثمانية.

والتقى الفريقان مرة أخرى بمرحلة خروج المغلوب في نصف نهائي دوري الأبطال عام 2019، عندما فاز الوداد 2-1 ذهابا بالمغرب، وتعادلا سلبيا إيابا بجنوب أفريقيا، ليعبر الفريق المغربي للنهائي.

الفرق المشاركة بالدوري الأفريقي

وشارك في بطولة الدوري الأفريقي كل من الأهلي وسيمبا التنزاني وبترو أتليتكو الأنجولي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي ومازيمبي الكونغولي والترجي التونسي وإنيمبا النيجيري والوداد البيضاوي المغربي.

المتأهلون لنصف نهائي دوري السوبر الإفريقي

وتأهل لدور نصف نهائي السوبر الإفريقي أربعة فرق هي الأهلي والترجي التونسي والوداد المغربي وصن داونز.

الدور النهائي لدوري السوبر الأفريقي

ويلتقي الوداد المغربي وصن داونز علي لقب الدوري الأفريقي في نسخته الأولى بعدما تأهل الثنائي على حساب الترجي والأهلي بالترتيب.

الجوائز المالية للدوري الأفريقي



وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، عن الجوائز المالية للمسابقة الافتتاحية لبطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم (AFL) - دوري السوبر الأفريقي والتي ستضم أندية كرة القدم الأعلى تصنيفًا والأكثر نجاحًا في القارة الأفريقية.



الجائزة المالية لـ AFL هي كما يلي:

4000000 دولار للفائز (4 ملايين دولار للمركز الأول)



3000000 دولار للوصيف (3 ملايين دولار للمركز الثاني)



1,700,000 دولار أمريكي لكل من المتأهلين لنصف النهائي



1,000,000 دولار أمريكي لكل من المتأهلين إلى الدور ربع النهائي