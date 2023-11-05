فيتو تنشر موعد ومكان إجراء قرعة الداخلية لحجاج البحيرة 2024

أعلنت وزارة الداخلية عن البدء الاستعدادات فى إجراء القرعة العلنية بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لموسم الحج لعام 1445/2024م، حيث تقرر يوم الاثنين القادم ١٣ من الشهر الجاري إقامة القرعة بمحافظة البحيرة تحت إشراف مديرية الأمن بقيادة اللواء محمود هويدي مدير الأمن حيث من المقرر إقامتها بمجمع دمنهور الثقافي.



تتسم القرعة العلنية الإلكترونية بكل حيادية وشفافية في ضوء ما تقوم به المديرية من كل التيسيرات لإنهاء الإجراءات المطلوبة للحجاج.

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جدير بالذكر أن كان عدد المتقدمين لأداء فريضة الحج لموسم 2023، قد بلغ 5 آلاف و141 متقدما وإجمالي الفائزين بالقرعة 568 منهم 3% لكبار السن بواقع 18 متقدما، بالإضافة إلى قائمة الاحتياطي بنسبة 50% من إجمالي حصة التأشيرات وعددها 284 متقدما، كما فاز بالقرعة الأساسية عدد 550 متقدم موزعة على مدن ومراكز المحافظة على النحو التالي، قسم بندر دمنهور 47، كفر الدوار 28، أبو المطامير 23، أبو حمص 32، إدكو 32، قسم غرب النوبارية 7، الدلنجات 40، الرحمانية 6، المحمودية 29، بدر 21، حوش عيسى 26، مركز دمنهور 38، رشيد 40، شبراخيت 29، مركز كفر الدوار 38، مركز كوم حمادة 68، وادي النطرون 7، إيتاي البارود 39.



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