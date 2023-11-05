نادين نجيم: فكرة اعتزال الفن تراودني

أوضحت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم التصريحات التي أدلت بها عن إمكانية اعتزالها الفن قريبا.

وكتبت نادين نسيب في تدوينة لها عبر حسابها على موقع إكس “تويتر سابقا”: “شكرًا لمحبتكم بس المفاجأة الأكبر والأهم يلي هيي قريبة جدًا هي البراند يلي حطيت كل طاقتي ومحبتي فيها.. الاعتزال مجرد فكرة بتراودني وإذا بدي اعملها بفضل تكون وانا بعدني بنجاحي. خلونا نركز على المواضيع الحاضرة والجاهزة ونخلي المستقبل لبعدين”.

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وفي وقت سابق وجهت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام" رسالة اعتذار لمتابعيها بسبب نشرها فيديوهات جولاتها خارج البلاد، في ظل الأحداث التي تشهدها فلسطين من عدوان إسرائيلي غاشم.

نادين نسيب نجيم

وكتبت نادين نسيب نجيم: "بعتذر على هذا البوست اللي كان لازم ينزل من 10 أيام بس بسبب الظروف طبعًا ما كان له مطرح أبدًا.. بعيدًا عن القضية اللي كلنا مؤمنين ومتعاطفين ومتمسكين فيها ونعمل جهدنا حتى ندعم الأبرياء المدنيين بفلسطين من خلال صفحاتنا".

وتابعت: "بس مجبورة انزل لسببين لأنه يعملوا علي حملات فولو وانفولو حسابات وهمية وريبورت كتير.. وطبعًا نحن ملزمين نكفي شغلنا والتزامتنا".

وأردفت: "ولكن ما رح نوقف دعمنا من خلال صفحاتنا ونستمر بالدعم وبالمقابل شغلنا مسؤولية علينا والشركات الملتزمين معايا.. بحبكم من كل قلبي والله ينصركم ويقويكم يا رب.. ويرحم كل الشهداء".

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