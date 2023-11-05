في ذكرى العدوان الثلاثي، السيرة الذاتية للواء سمير محمد غانم قائد المقاومة السرية في بورسعيد

في مثل هذه الأيام من عام 1956 كان هناك أبطال يحاربون العدوان الثلاثي بكل شجاعة حتى تم جلاء تلك القوات المعادية في 23 ديسمبر (عيد النصر).

ومن أمثلة هؤلاء الأبطال المجهولين، اللواء ا.ح سمير محمد غانم، وكيل جهاز المخابرات العامة، القائد الميداني للمقاومة السرية في بورسعيد.

قد لا يعرفه الجيل الحالي، ولا السابق وربما الأسبق، ولكن في التذكرة عبرة وعظة ووفاء واستحضارا لنماذج طيبة وتجارب عظيمة في زمن اتسعت فيه مساحات القبح وتبددت فية معاني الوطنية والانتماء.

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السيرة الذاتية للواء سمير محمد غانم

_ مواليد القاهرة يوم 29 أكتوبر 1928.

- التحق بالكلية الحربية وتخرج منها ملازم ثان في فبراير 1950.

- التحق بجهاز المخابرات في بداياته في 23 مارس 1953.

-بعد تعرض مصر للعدوان الثلاثي كلف أن يكون القائد الميداني للمقاومة السرية في بورسعيد وبقى في المدينة 45 يوما.

- كان ينتمى الى مجموعة الصف الثانى من "الضباط الأحرار" "كتيبة المشاة 13" الذين قاموا بالمشاركة بتحقيق ثورة 1952.

- ساهم بقدر كبير في المشاركة وتوجيه المقاومة المسلحة عام 1953 و1954 ضد معسكرات القوات البريطانية في منطقة القنال قبل الجلاء - توجه سمير غانم فور حدوث العدوان، إلى رئيسه المباشر "حسن بلبل" وصمم على دخوله للمدينة والمساهمة في المقاومة السرية المسلحة ضد العدوان، حيث لم يكن فيها من أفراد المخابرات (العامة والعسكرية) سوى جاويش مظلات.

المقاومة الشعبية في منطقة القناة



- بعدما تمت موافقة البكباشى عبدالفتاح ابوالفضل وكان الرئيس جمال عبدالناصر قد عينه مسؤولا عن قيادة وتوجيه المقاومة الشعبية في منطقة القناة، تسلم سمير غانم جهاز اللاسلكى المشهورة قصته في قضية "لافون" الجاسوس الإسرائيلي الذى قبضت عليه المخابرات المصرية.

- احتفظ سمير في حوزته بهذا الجهاز وتسلل به إلى بورسعيد حتى تم تهريب جهاز اللاسلكى الرئيسى القوى الضخم من طراز SCR-284 وتخبئته في منزل يحيى الشاعر.

- احتفظ سمير بجهاز "لافون" استعمله احيانا للتمويه على مكان اللاسلكى الرئيسى وتضليل دوريات البحث عن أجهزة اللاسلكى للبعد عن مكان منزل الشاعر.

- تولى فور بداية العدوان على مصر، مسؤولية نقل وتوصيل قافلة سيارات الشحن المملؤة بالأسلحة من الإسماعيلية إلى بورسعيد وسلمها الى الصاغ يحى القاضى الذى احتفظ بهما في مقر المخابرات العسكرية في المدينة ولم يوزعها، مما مكن البريطانيين بعد غزوهم للمدينة من الحصول عليهم وكان لذلك فيما بعد آثار مهنية سلبية علي الصاغ يحي القاضي وعدم ضمه لتشكيلات المقاومة السرية المسلحة.

- تدخل اليوزباشي سمير غانم، مع حراس عربات شحن السكة الحديدية صباح يوم الإثنين 5 نوفمبر ففتحت على مسؤوليته أبواب عرباتها ووزعت للشعب دون تواطؤ مما سهل حصول الشعب أخيرا على الأسلحة والذخيرة تحت وابل رصاص الطائرات المهاجمة وأتيح للشعب الدفاع عن المدينة بالشكل المعروف تاريخيا.

- كان الرئيس الميدانى المباشر ليحى الشاعر في قيادة تشكيلات وتنسيق وتخطيط عمليات المقاومة السرية الشعبية المسلحة - أصدر أوامره الفورية يوم 12 ديسمبر إلى يحى الشاعر بتولى قيادة المقاومة السرية نائبا عن كمال الصياد والى كمال الصياد بالاختفاء، حتى تم جلاء البريطانيين والفرنسيين عن بورسعيد.

هيئة قناة السويس



- كان يغير يوميا أماكن مبيته في المدينة، فقضى الليلتين الأوائل بعد تسلله إلى المدينة طرف المهندس يوسف علام الموظف بهيئة قناة السويس ثم أمضى ليلتين في منزل اليوزباشى كمال الصياد وأمضى ليلتين أخريان ضيفا على الملازم الأول سامى خضير وكان يتنقل فيما بين هذه الإقامات على شقق أخرى في أنحاء مختلفة من المدينة تفاديا لتعقب أثاره وخطواته والقبض عليه.



- طلب من اليوزباشى كمال الصياد أن تتم مقابلة بأسرع مايمكن مع الأميرالاى صلاح الموجى بعدما القى البريطانيون القبض على سبعة من ضباط الصاعقة فقد كان يتخوف من نقله معهم الى قبرص، وقد ساعده اليوزباشى نبيل الألفي من المباحث الجنائية في التخفى والمشاركة في مقابلة الموجى في غرفة معتقله.



- أشترك يوم 14 ديسمبر مع يحى الشاعر واليوزباشى جلال الهريدى في وضع خطة العملية المشتركة للصاعقة ومجموعات المقاومة" لمهاجمة لمعسكر الدبابات البريطانى على طرح البحر يوم 15 ديسمبر خلال اجتماع قيادى في منزل الشاعر، ووافق الصاغ أ ح سعد عبدالله عفرة على التنفيذ الفورى للعملية عند منتصف الليل.

- تختلف شخصية سمير اختلافا كاملا مع شخصيتى كل من الصاغ أ ح سعد عفرة والبكباشى ابوالفضل، إذ يمكن وصف سمير بالبركان الثائر بينما يصف الضابطان الآخران بالهدوء والصبر الذى ينعكس في طريقة حديثهما.

- انعكست شخصية سمير غانم الثائرة في اصداره لعدة أوامر للقيام بعمليات معينة، دون رجوعه سابقا الى استشارة الادارة في القاهرة واشهر هذه الأوامر، عملية نسف تمثال ديليسبس.

انتقل إلى رحمة الله في يوم 23 فبراير 2023.