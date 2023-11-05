ميلان الإيطالي يحسم مصير مدربه ستيفانو بيولي

كشف نادي ميلان الإيطالي عن موقفه من إقالة المدير الفني ستيفانو بيولي، على خلفية النتائج السلبية التي يحققها الروسونيري في الفترة الأخيرة.

وعانى ميلان من هزيمة قاسية على أرضه وبين جماهيره بملعب سان سيرو، ليلة أمس السبت أمام أودينيزي (1-0)، ضمن الجولة 11 من الدوري الإيطالي.

وبخسارته ضد أودينيزي، لم يحقق ميلان أي فوز في آخر 4 مباريات ما بين الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا، حيث تلقى 3 هزائم ضد يوفنتوس وباريس سان جيرمان وأودينيزي، بينما تعادل مع نابولي.

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وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن الكثير من مشجعي ميلان مقتنعون بأن مشوار بيولي مع النادي وصل إلى نهايته، إلا أن الإدارة لديها رأي مخالف.

وختم: "إدارة ميلان تؤكد أن منصب بيولي كمدرب للفريق ليس في خطر خلال الفترة المقبلة".

ميلان يخسر من أودينيزي

خطف فريق أودينيزي فوزا مثيرا أمام مضيفه إيه سي ميلان، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب سان سيرو، ضمن في الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإيطالي.

وفي الشوط الثاني، نجح فريق أودينيزي في خطف هدف في الدقيقة 62 بعد ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة، ونفذها بنجاح اللاعب روبرتو بيريرا، ليلجأ لاعبو أودينيزي إلى الدفاع المحكم لينتهي اللقاء بخسارة ميلان بهدف نظيف.