3 طلبات من محامى المتهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها فى المنوفية

طلب محامى المتهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها فى قرية كفر الفرعونية التابعة لمركز أشمون فى محافظة المنوفية، ثلاث طلبات من محكمة وادى النطرون التى تنعقد فيها جلسات المحاكمة.

حيث طلب المحامى سماع شهادة مفتش الصحة الذى أصدر تصريح الدفن الخاص بالمجنى عليه، والطلب الثانى سماع شهادة الطفلة بسملة نجلة المجنى عليه، والثالث سماع شهادة مهندس الإلكترونيات الذى استعاد الرسائل المحذوفة من هاتف المتهمة.

وقال نضال مندور محامى ضحية الغدر فى تصريحات لـ "فيتو" إن القاضى أجل القرار بعد انتهاء جلسة اليوم لصباح باكر الإثنين.

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اعترفا بالتسجيلات، محامي ضحية الغدر على يد زوجته وعشيقها بالمنوفية يكشف مفاجأة

كشف محامى ضحية الغدر الذى لقى مصرعه على يد زوجته وعشيقها بقرية كفر الفرعونية التابعة لمركز أشمون فى محافظة المنوفية، عن مفاجأة دارت خلال أولى جلسات محاكمة المتهمين التى عقدت اليوم بمحكمة وادى النطرون.

وقال نضال مندور محامى أسرة المجنى عليه فى تصريحات لـ "فيتو" أن المتهمة وعشيقها اعترفا بصحة التسجيلات المحرزة ضمن محادثاتهما سويًا والمتضمنة الاتفاق على ارتكاب الجريمة وعلاقتهما المحرمة.

وكان شقيق المجنى عليه كشف تفاصيل الجريمة بعد عثوره على تسجيلات صوتية بين زوجة شقيقه وأحد المقيمين فى القرية قبل أن يتم تقديمها للنيابة العامة وتحريزها ضمن القضية.

استخرجوا الجثة بعد دفنها بـ 43 يومًا، سيدة تقتل زوجها بمعاونة عشيقها في المنوفية

وكانت سيدة أقدمت على التخلص من زوجها بقرية كفر الفرعونية التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، بمعاونة عشيقها، وأدلت بذلك في اعترافاتها أمام النيابة العامة، لتقرر النيابة استخراج الجثة بعد دفنها بـ 43 يومًا.

وكان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من العقيد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بتقدم عامل ببلاغ يتهم فيه زوجة شقيقه بقتله عن طريق دس السم له في العصير.

وبضبط المتهمة اعترفت بارتكابها الواقعة وقررت النيابة العامة استخراج الجثة بعد مرور 43 يومًا على دفنها وتشريحها وإعداد تقريرًا مفصلا عن أسباب الوفاة، قبل أن يصدر التقرير النهائي ليؤكد أن الوفاة بسبب السم.

اديتله سم ومات في 5 دقايق.. نص اعترافات قاتلة زوجها بالمنوفية

وكشفت المتهمة بقتل زوجها عن طريق وضع السُم بكوب العصير المفضل له "جوافة بالفراولة"، بمساعدة عشيقها بقرية كفر الفرعونية التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، عن تفاصيل ارتكابها للواقعة.

وحصلت "فيتو" على كامل الاعترافات التي أدلت بها المتهمة أمام النيابة العامة، كاشفة عن كيفية ارتكابها للجريمة.

نص اعترافات الزوجة

وجاءت اعترافات الزوجة كالآتي؛

اللي حصل إن أنا كنت متجوزة مرزوق أحمد عبد المعبود الله يرحمه من حوالي أربعة عشر عامًا تقريبًا، وكانت العلاقة بينا كويسة ومكنش في أي حاجة وكان "أ.ح.ع" بيجي عندنا البيت عند حمايا بحكم إن هو من البلد من عندنا وفي نسب وقرابة بين إخواته البنات وبين أولاد عم جوزي، من حوالي أربع سنين تقريبا بدأت أنا وهو نتعرف على بعض ونكلم بعض في التليفون وصارت علاقة بيني وبينه.

وأضافت المتهمة بقتل زوجها: "وبدأنا نتكلم أنا وهو مع بعض وكنت ساعات بخرج معاه بالعربية بتاعته، لأن معاه عربية سوزوكي، وكان ساعات بيكون معايا أولادي، وبعدين كان ساعات بيجيلي البيت وكنا بنقعد مع بعض، وعيالي بيكونوا نايمين وجوزي بيكون في الشغل، وكنت بقعد أحكيله عن تفاصيل المعيشة بيني وبين جوزي مرزوق الله يرحمه، وكنت بقوله إن مرزوق جوزي الله يرحمه كان بيبقى تعبان، وعنده فيرس كبد، وكان ساعات مبيقدرش يتحرك كتير أو يعمل أي مجهود.

تطور العلاقة

وتابعت: ساعتها العلاقة اتطورت بيني وبينه وبدأ يجيلي البيت أكتر من مرة، وحصلت بينا علاقة جنسية (معاشرة جنسية) أكتر من مرة على فترات مختلفة، ومكنش حد يعرف خالص لا جوزي ولا حد من أهلي ولا أولادي لغاية لما جيت في يوم قولتله إن مرزوق بدأ يتعب بزيادة، وهو قالي إن إحنا لازم نريحه ولقيته بيقولي إن هو لما يتعب تاني والتعب يزيد عليه اديله برشامتين مهدئين من اللي الدكتور كاتبه ليه، وساعتها لقيته إداني إزازة بيضاء فيها مادة سايلة وقالي إن دي هتخلص على مرزوق حطهاله على أي عصير يجي يشربه وأنا أخدت منه الإزازة وفعلا لما مرزوق التعب زاد عليه أنا إديته برشامتين مهدئين زي ما قالي من العلاج اللي الدكتور كان كاتبه لمرزوق.

بداية الواقعة

وقالت: مرزوق ساعتها الله يرحمه قالي أنا عاوز أشرب عصير، وهو كان بيحب يشرب عصير فراولة على جوافة، وأنا عملتله العصير وجبت الإزازة اللي "أ.ح.ا" كان مديهالي وجبت سرنجة وسحبت منها حوالي واحد سم، وحطيته على العصير وقلبته وإديته لمرزوق ومرزوق شربه، وبعد ما شربه بحوالي نصف ساعة لقيت مرزوق جوزي الله يرحمه جسمه بدأ يريح ويتقل ولقيته دخل أوضة النوم علشان يريح جسمه، وبعدها بحوالي عشر دقايق لقيته قام ودخل الحمام، وفضل يرجع حوالي دقيقتين وبعدين رجع الأوضة تاني وقالي شوفيلي أي حاجة علشان تغطيني علشان أنا سقعان وأنا ساعتها خرجت وكلمت "أ.ح.ا" وقلتله على اللي حصل، وقلتله تعالى علشان أنا عملت اللي انت قولتلي عليه وخايفة، قالي متخفيش وأنا نص ساعة وجايلك، وبعدها لقيته جاي واتصل عليا وقالي إن هو موجود قدام باب البيت بتاعنا، ورحت فتحتله وقالي في إيه؟ قلتله مرزوق سقعان وجسمه مثلج وأنا عملت اللي انت قولتلي عليه، ومش عارفة أعمل إيه؟ وهو موجود جوه على السرير في أوضة النوم، قالي متخافيش وأنا هخلصك منه، ولقيته أخد مخدة كبيرة كانت موجودة في الصالة وقالي ادخلي قدامي.



وأكملت "م.ص.ح" قاتلة زوجها بمساعدة عشيقها بمحافظة المنوفية اعترافاتها قائلة: ودخلت قدامه غرفة النوم، وساعتها مرزوق قالي اطفي النور علشان أنا عاوز أنام، وأنا طفيت النور العالي بتاع غرفة النوم، وسبت النور الواطي وساعتها "أ.ح.ا" اتسحب من ورايا كان ماسك المخدة، ودخل جنب السرير من الناحية اللي فيها مرزوق، وساعتها أنا جيت أنام جنب مرزوق وحطيت إيدي على إيده الشمال وساعتها "أ.ح.ا" مسك المخدة وحطها على وش مرزوق علشان يخنقه بإيده، وكان ماسك المخدة بإيده الشمال حاطط إيده اليمين على إيد مرزوق وفضل حاطط المخدة عليه خمس دقايق لغاية لما مرزوق نفسه قطع خالص، وبعدين هو شال المخدة من على وش مرزوق، وضغط جامد حوالين رأسه، وساعتها قالي إن مرزوق مات وقطع النفس وأنا ساعتها قلتله هنعمل إيه قالي متخفيش وقالي إنه هيمشي دلوقتي علشان محدش يشوفه، وقالي اتصرف طبيعي وبعدها هو مشي وأنا فضلت قاعدة جنب مرزوق لغاية النهار لما طلع.

وأوضحت: وبعدين حوالي الساعة 10 ونص الصبح خرجت علشان أنده لحمايا وأقوله على اللي حصل وخرجت لقيت حمايا كان رايح الغيط، وندهت عليه وقلتله تعالى بسرعة شوف مرزوق فيه إيه وجه معايا ودخل الأوضة وشاف مرزوق وساعتها راح جاب دکتور علشان يكشف على مرزوق والدكتور جه وقال إن مرزوق مات من حوالي ثلاث أو أربع ساعات، وإن سبب الوفاة سكتة قلبية، وبعدين عملنا تحضيرات الدفن والغسل الطبيعية، وبعدين بعدها بحوالي أربعة أيام كلمت "أ.ح.ا" واتكلمت معاه عادي وقالي متخافيش محدش هيعرف أي حاجة من اللي حصلت خالص، وبعدها أنا اتصرفت عادي وبعد وفاة مرزوق جوزي بحوالي شهر ونصف أنا لقيت بنتي بسملة بتتصل عليا وبتقولي إن عمها إسلام لقى على تليفونها رسالة من الرقم بتاع "أ.ح.ا" كان مضمونها كلام عادي، وساعتها إسلام كلمني وبيقولي إيه اللي بينك وبينه قلتله مفيش حاجة بيني وبينه، وبعدها حصلت مشكلة بين أهلي وأهل مرزوق جوزي ولقيتهم بيقولولي إن في علاقة بيني وبينه وأنا قلتلهم الكلام ده مش صحيح، وساعتها هما خدوا التليفون بتاعي، وبتاع بسملة بنتي وبقى معاهم، وبعدها لقيت المباحث جم خدوني وجابوني على المركز، وجابوني النهارده على النيابة هو ده كل اللي حصل.

استخرجوا الجثة بعد دفنها بـ 43 يومًا، سيدة تقتل زوجها بمعاونة عشيقها في المنوفية

وكانت سيدة قد أقدمت على التخلص من زوجها بقرية كفر الفرعونية التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، بمعاونة عشيقها، وأدلت بذلك في اعترافاتها أمام النيابة العامة، لتقرر النيابة استخراج الجثة بعد دفنها بـ 43 يومًا.

وكان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من العقيد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بتقدم عامل ببلاغ يتهم فيه زوجة شقيقه بقتله عن طريق دس السم له في العصير.

وبضبط المتهمة اعترفت بارتكابها الواقعة، وقررت النيابة العامة استخراج الجثة بعد مرور 43 يومًا على دفنها وتشريحها وإعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة، قبل أن يصدر التقرير النهائي ليؤكد أن الوفاة بسبب السم.