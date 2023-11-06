الإثنين 06 نوفمبر 2023
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حوادث

موعد إجراء قرعة الحج بالمنوفية

الحج، فيتو
الحج، فيتو

أعلنت وزارة الداخلية عن البدء الاستعدادات في إجراء القرعة العلنية بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لموسم الحج لعام 1445/2024م، حيث تقرر يوم الثلاثاء القادم 14 من الشهر الجاري إقامة القرعة بمحافظة المنوفية تحت إشراف مديرية الأمن بقيادة اللواء عمر رؤوف مدير الأمن.

البيانات المطلوبة للتقدم فى قرعة الحج 2024

الاسم كاملًا طبقًا لما هو مدون ببطاقة الرقم القومي السارية الصلاحية لمدة ستة أشهر على الأقل، ورقمها.

المكون من أربعة عشر رقمًا، ورقم الهاتف المحمول، مع مراعاة إثبات بيانات رقم الهاتف الشخصي بشكل دقيق حيث إنه يعد وسيلة التواصل مع الحاج عقب الفوز، وكذا إضافة رقم آخر لأحد الأقارب للتواصل معه في حالة الضرورة، وإثبات الحالة الصحية بصورة تفصيلية.

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بيانات المرافق (بطاقة الرقم القومي - صلة القرابة بالنسبة لمقدم الطلب وفقًا للشروط السابق ذكرها - الحالة الصحية - رقم هاتف المحمول الشخصي) ويسجل بنفس رقم مقدم الطلب (مُكرر) على البوابة ويوقع مقدم الطلب والمرافق بأن البيانات المدونة صحيحة وعلى مسئوليتهما. 

اعداد المتقدمين لحج القرعة 
 

تتسم القرعة العلنية الاليكترونية بكل حيادية وشفافية في ضوء ما تقوم به المديرية من كل التيسيرات لإنهاء الإجراءات المطلوبة للحجاج.

 

جدير بالذكر أن كان عدد المتقدمين لأداء فريضة الحج لموسم 2023، قد بلغ 5 آلاف و141 متقدما وإجمالي الفائزين بالقرعة 568 منهم 3% لكبار السن بواقع 18 متقدم، بالإضافة إلى قائمة الاحتياطي بنسبة 50% من اجمالي حصة التأشيرات وعددها 284 متقدم، كما فاز بالقرعة الأساسية عدد 550 متقدم موزعة على مدن ومراكز المحافظة على النحو التالي، قسم بندر دمنهور 47، كفر الدوار 28، أبو المطامير23، أبو حمص 32، ادكو 32، قسم غرب النوبارية 7، الدلنجات 40، الرحمانية6، المحمودية29، بدر 21، حوش عيسى26، مركز دمنهور38، رشيد 40، شبراخيت29، مركز كفر الدوار38، مركز كوم حماده68، وادي النطرون7، إيتاي البارود 39.

 

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