حقيقة فرض رسوم على تطبيق إنستاباي في 2024

يتساءل الملايين من عملاء البنوك عن مدى بدء تفعيل سداد رسوم على تطبيق إنستاباي مع بداية العام القادم 2024.

وكشفت مصادر مصرفية دراسة البنك المركزي عن إعلان تطبيق رسوم على تطبيق إنستاباي خلال عام 2024.

وفي السياق ذاته، أصدر البنك المركزي المصري كتابا دوريا يوم 20 ديسمبر 2022 بشأن إعفاء بعض الخدمات المصرفية من العمولات لتعزيز التحول لمجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد ودعم التحول الرقمي.

وذكر البنك المركزي في بيانه أنه يمتد سريان القرارات الخاصة بشأن إعفاء بعض الخدمات المصرفية من العمولات من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر 2023، وتتضمن إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد، والتي تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والمحمول البنكي) بالجنيه المصري.

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شبكة المدفوعات اللحظية

وتضمنت القرارات إعفاء عملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية "انستاباي" - التي تم إطلاقها في إبريل 2022 - من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات اللحظية.

كما قرر مجلس إدارة البنك المركزي إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ترغب في تفعيل هذه الخدمة، لتحفيز الشركات على التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية.

وتضمنت القرارات أيضا تطبيق سياسة تسعيرية جديدة على خدمات التحويل من خلال محفظة الهاتف المحمول، مع إعفاء كافة العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريًا للتحويل من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة أخرى، بالإضافة إلى وضع حد أقصى للمصروفات التي يتحملها العميل لمعاملات التحويل الأخرى التي تتم بين محافظ الهاتف المحمول التابعة لنفس مقدم الخدمة بحيث لا تزيد قيمتها عن 1 جنيه فقط، أما بالنسبة لمعاملات التحويل التي تتم بين أي محفظتي هاتف محمول غير تابعتين لنفس مقدم الخدمة فقد تم تعديل التسعير القائم ليكون بحد أقصى 15 جنيها للمعاملة.

وأكد البنك المركزي أن هذه القرارات تأتي استمرارًا لجهوده في تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت، بما يسهم في التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، وتعزيز الشمول المالي.

تطبيق إنستا باي، فيتو

التحويلات المالية الإلكترونية

في مارس من العام 2022 أعلن البنك المركزي المصري، عن الإطلاق الرسمي للمنظومة الوطنية لشبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي InstaPay"" لعملاء القطاع المصرفي.

وجاء ذلك بما يتيح إجراء المعاملات المالية إلكترونيًا بشكل لحظي، وهذا في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم التحول للاقتصاد الرقمي، واستمرارًا لجهود البنك المركزي المصري الاستباقية في التطور الرقمي.

وتنشر “فيتو” 5 معلومات حول تطبيق إنستاباي كالتالي:

1- إنستا باي InstaPay يعد أول تطبيق مرخص من البنك المركزي المصري لتقديم خدمة الدفع عبر شبكة المدفوعات اللحظية

2- قامت شركة بنوك مصر، الذراع التكنولوجية للبنك المركزي، بتطوير منظومة المدفوعات اللحظية وتطبيق إنستاباي

3- وفقا لتوجيهات البنك المركزي المصري تم الاستعانة بكبرى الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة في تأمين شبكات وتطبيقات الدفع الإلكتروني.

4- تعتمد المنظومة الجديدة على أحدث نظم تأمين البيانات والمعاملات على مستوى العالم.

5- تضمن المنظومة التشفير الكامل لكافة البيانات السرية وعدم تخزينها من قبل التطبيق، بما يكفل أقصى درجات الحماية لحقوق عملاء القطاع المصرفي.