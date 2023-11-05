الأحد 05 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

انخفاض الحرارة 4 درجات مئوية بدءا من الخميس المقبل

حالة الطقس الايام
حالة الطقس الايام المقبلة، فيتو

أعلنت هيئة الارصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة بدءا من الخميس المقبل على شمال البلاد، وحتى شمال الصعيد والقاهرة الكبرى حوالي 4 درجات مئوية


وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس الأيام المقبلة، بدءا من اليوم الأحد وحتى السبت المقبل  حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، على السواحل الشمالية، وجنوب سيناء  شديد الحراة على جنوب الصعيد لطيف ليلا

 

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا على الطرق السريعة من الساعة الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية  والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية  وقد تصل لحد الضباب

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كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار متفاوتة الشد، قد تكون رعدية على مناطق من سلاسل جنوب البحر الأحمر تمتد خفيفة قد تكون رعدية على أقصى جنوب الصعيد الجمعة المقبلة.


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاثنين  ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد،وعلى السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس لطيف  فى أول الليل مائل للبرودة فى أخره  على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد لطيفا على جنوب الصعيد  

 

حالة الطقس غدا الإثنين 6-11-2023 في الإسماعيلية

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الأحد 05-11-2023 فى مصر


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة  نهارا على سيناء، لطيفا ليلا


طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس غائم  القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئى على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على و
جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب  الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)
 


جدير بالذكر هناك العديد من العوامل المؤثرة فى درجة حرارة الغلاف الجوى وهى:


اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس(مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسى لتسخين سطح الأرض والهواء)

 

مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر على الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها.
وهذا نتيجة الاختلاف فى الحرارة النوعية بين اليابسة والماء


مصادر الكتل الهوائية وخصائصها واتجاه الرياح.


الغطاء النباتي فى الأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف تتميز باعتدال درجة حرارتها، وذلك لأن الغطاء النباتي يقلل من وصول الإشعاع الشمسى كاملا إلي سطح الأرض  ويرفع نسبة رطوبة الهواء 
 

تضاريس المنطقة ومدى ارتفاعها عن مستوى سطح البحر

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

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