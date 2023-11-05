برغم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن أن يدعو الإنسان على نفسه أو ولده أو ماله أو خدمه، إلا أن البعض لا ينفك عن فعل هذا الأمر، إما بفعل الغضب من تصرفات الأبناء أو لشدة العقوق والنكران وفي هذا الإطار نقدم لكم نجيب عن تساؤل حول متى يستجيب الله دعاء الآباء على الأبناء ومتى لا يستجيب فإلى التفاصيل

أحاديث صحيحة في استجابة دعوة الوالد على ولده منها:

1- حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده.رواه أبوداود في سننه والترمذي في سننه، وقال: حديث حسن، وصححه ابن حبان.

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2- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا تَدْعُوا على أنفُسِكُمْ، ولا تدْعوا على أوْلادِكم، ولا تَدْعوا على أموالكم؛ لا توافقوا من الله ساعةً يُسألُ فيها عطاءً؛ فيسْتَجيبَ لكم". رواه مسلم في صحيحه برقم (3009).

متى يستجيب الله دعاء الآباء علي الأبناء ومتى لا يستجيب

النبي الكريم نهى عن دعاء الآباء على الأبناء

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء على الأولاد والأموال والأنفس، خشية أن يوافق ساعة إجابة وروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم؛ لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم» رواه مسلم وأبو داود واللفظ له.

ماذا يفعل الآباء حال الغضب على الأبناء

ويدعو كثير من الآباء والأمهات على أولادهم إذا حصل منهم ما يغضبهم، برغم أنه للآباء الدعاء للأبناء بالهداية وأن يصلحهم الله ويلهمهم رشدهم.

حكم دعاء الوالد لولده أو عليه

لا يعي البعض أن دعاء الوالد لولده أو عليه مستجاب، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده» رواه ابن ماجه، ولفظ الإمام أحمد: «ودعوة الوالد على ولده».

متى يستجيب الله دعاء الآباء علي الأبناء ومتى لا يستجيب

متى يستجيب الله دعاء الآباء على الأبناء ومتى لا يستجيب

ومن رحمة الله تعالى أنه لا يستجيب دعاء الوالدين على أولادهما إذا كان في وقت الغضب والضجر، وذلك لقوله تعالى: «ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون» (يونس: 11).

وذكر ابن كثير رحمه الله في "تفسيره" (2/554 ): «يخبر تعالى عن حلمه ولطفه بعباده، وأنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم، أو أموالهم، أو أولادهم، في حال ضجرهم، وغضبهم، وأنه يعلم منهم عدم القصد بالشر إلى إرادة ذلك، فلهذا لا يستجيب لهم - والحالة هذه - لطفا ورحمة، كما يستجيب لهم إذا دعوا لأنفسهم، أو لأموالهم، أو لأولادهم، بالخير والبركة والنماء».

2-لا يستجاب لدعاء الآباء علي الأبناء ما دام الأبناء أهل بر وطاعة له, وحينئذ يكون دعاء الآباء من باب الإثم والقطيعة, والدعاء إذا كان بإثم أو قطيعة فإنه لا يستجاب، لما ورد في الحديث الذي رواه مسلم وغيره: لا يزال يُستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم.

وأما في غير تلك المواضع فإنه يتم إجابة الدعاء مصداقا للحديث الشريف «ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده» رواه ابن ماجه، ولفظ الإمام أحمد: «ودعوة الوالد على ولده».

متى يستجيب الله دعاء الآباء علي الأبناء ومتى لا يستجيب

موانع إجابة الدعاء

الأول: أكل الحرام وشربه ولبسه: كما ورد في الحديث: «الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب ! ومطعمه حرامٌ، ومشربه حرامٌ وغُذي بالحرام فأني يستجاب لذلك» [رواه مسلم].

الثاني: الاستعجال وترك الدعاء: فعن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، فيقول قد دعوت فلم يستجب لي» [رواه البخاري ومسلم].

الثالث: ارتكاب المعاصي والمحرمات

الرابع: ترك الواجبات التي أمر الله بها وأوجبها: فعن حذيفة – رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «والذي نفسي بيده لتأمرون بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أني يبعث عليكم عقابًا منه، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم» (رواه الترمذي وحسنه أحمد، وهو في صحيح الجامع).

الخامس: الدعاء بإثم أو قطيعة رحم: عن أبي سعيد – رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثمٌ، ولا قطيعة رحم، إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها» قالوا: إذا نكثر قال: «الله أكثر» (رواه أحمد، وهو في الترمذي عن جابر، وعن عبادة – رضي الله عنهما – وحسنهما الألباني).