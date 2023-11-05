ليفربول يتدخل بقوة في صفقة فلوريان فيرتز

دخل نادي ليفربول في سباق التعاقد مع المهاجم الألماني فلوريان فيرتز لاعب باير ليفركوزن كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الأحد.

وعلى الرغم من البداية الواعدة للموسم الحالي لفريق ليفربول والتي شهدت الفوز بسبع من أول 10 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز وتسجيل 23 هدفًا، إلا أن الريدز ما زال يتطلع إلى تعزيز خياراته الهجومية.

وكان محمد صلاح في أفضل حالاته حتى الآن هذا الموسم، وتقدم داروين نونيز خطوة للأمام بعد موسم أول غير متناسق، لكن يورغن كلوب يريد تعزيز خط هجوم ليفربول.

Advertisements

ليفربول ينضم بقوة لسباق التعاقد مع فيرتز

وذكرت "ديلي ميل" أن ليفربول انضم إلى مانشستر سيتي وتشيلسي وبايرن ميونخ في السباق على ضم فلوريان فيرتز الذي تبلغ قيمته السوقية 80 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت الصحيفة إلى أن كلوب يخطط لاستخدام اتصالاته في ألمانيا لمساعدة ليفربول على اكتساب ميزة في السباق من أجل توقيع فيرتز البالغ من العمر 20 عاما.

وأكدت أن مانشستر يونايتد لم يعد في سباق للتعاقد مع فيرتز، إذ يعتقد المهاجم أن لديه خيارات أفضل على الطاولة بعد الصعوبات الأخيرة لليونايتد.

وسجل فيرتز 6 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات هذا الموسم مع باير ليفركوزن، إذ لم يخسر الفريق الذي يدربه الإسباني تشابي ألونسو حتى الآن.

وقارن ألونسو لاعبه فيرتز مع ليونيل ميسي في وقت سابق من هذا العام، ملمحًا إلى سبب ملاحقة العديد من الأندية الأوروبية الكبرى له.

وقال ألونسو: "هناك لاعبون جيدون وهناك لاعبون يبدون جيدين على أرض الملعب، اللاعب الذي يبدو جيدًا يفعل أشياء لطيفة، ولكنها ليست بالضرورة فعالة".

وأضاف: "لماذا ميسي جيد جدًا؟ لأنه يعرف كيف ومتى يلعب التمريرات البسيطة، يقول ميسي: "هل أنت في وضع أفضل؟ هنا، ها هي الكرة معك!.

وتابع لاعب ريال مدريد وليفربول السابق: "لا يتعلق الأمر دائمًا بالقيام بالحركة الأكثر روعة، بل بالأفضل والأذكى، فيرتز يستطيع أن يفعل ذلك، لهذا السبب فهو جيد جدًا".

وأفادت "ديلي ميل" بأنه مع استمرار الشائعات عن انتقال صلاح إلى الدوري السعودي للمحترفين، قد يكون هناك مركز شاغر في هجوم ليفربول.

وأضافت أنه على الرغم من أنه من المرجح أن يرفض ليفركوزن أي عروض لشراء فيرتز في يناير في محاولته للتتويج بلقب الدوري الألماني لأول مرة على الإطلاق، إلا أنه من الممكن أن يكون فيرتز مستعدًا بالانتقال إلى ليفربول في نهاية الموسم.

وينتهي عقد فلوريان فيرتز مع باير ليفركوزن في يونيو 2027 وتبلغ قيمته السوقية 85 مليون يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت ".