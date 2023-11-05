جماهير ليفربول تستقبل حافلة الفريق بعلم فلسطين قبل مواجهة لوتون تاون

حرص عدد من جمهور فريق ليفربول على استقبال حافلة الريدز بعلم فلسطين، قبل مواجهة مضيفه لوتون تاون، مساء اليوم الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

ويتعاطف جمهور كرة القدم في مختلف أنحاء العالم مع شعب فلسطين، بسبب الاعتداءات الوحشية من الكيان الصهيوني المحتل على قطاع غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية.

تشكيل ليفربول أمام لوتون تاون

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة لوتون تاون في الجولة الحادية عشرة من البريميرليج.

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وضم تشكيل ليفربول:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فان دايك، جو جوميز.

خط الوسط: ماك أليستر، سوبوسلاي، جرافينبيرش.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، ديوجو جوتا.

علم فلسطين مع جماهير ليفربول، فيتو

ليفربول يسمح بدخول علم مصر في مبارياته

كشف ليفربول إيكو، أنه في مباراة ليفربول ضد نوتينجهام فوريست تم سحب علم اليابان من أحد المشجعين.

وقال ليفربول إيكو: "إن العلم كان مكتوب عليه اسم واتارو إندو لاعب الفريق".

واعتذر نادي ليفربول عن الحادثة التي تسبب بها أحد أفراد الأمن وكانت نتيجة خطأ تقييم حيث اُعتُقد في البداية أنه علم يحمل دلالة سياسية معينة فيما تبيّن أنه علم دولة اليابان مكتوب عليه اسم إندو.

ويحظر نادي ليفربول لكرة القدم أعلام أي دول لجنسيات غير مُمثّلة بالنادي ومنها أعلام فلسطين وإسرائيل في خضم الأحداث الجارية.

وحسب قواعد وشروط النادي فيُسمح جلب ورفع علم بمقاسات معينة شريطة أن يكون لجنسية مُمثّلة بنادي ليفربول لكرة القدم مثل علم مصر وأوروجواي وغيرهم من الجنسيات اللاعبين الممثلة بالنادي.