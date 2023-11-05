الأحد 05 نوفمبر 2023
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حوادث

حملة على الملاهي الليلية تضبط 10 فتيات ركلام و3 سيدات لتسهيل الدعارة

حملة على الملاهى
حملة على الملاهى الليلية،فيتو

ألقت مباحث الآداب بالجيزة، القبض على 10 فتيات ركلام لتحريضهن على الفسق والفجور و3 سيدات لتسهيل الأعمال المنافية للآداب مقابل 700 جنيه فى الليلة الواحدة بمنطقة الهرم.

كانت معلومات أكدتها تحريات مباحث الآداب عن قيام بعض الفتيات بممارسة الأعمال المنافية للآداب فى منطقة الهرم وعقب تقنين الاجراءات شنت أجهزة الأمن حملة استهداف الملاهى الليلية والبارات وصالات الديسكو والكباريهات.


وأسفرت الحملة عن ضبط 10 فتيات ليل تحرضن على الفسق والفجور كما ألقي القبض على 3 سيدات بينهن أربعينية تتولى تسهيل الدعارة للسيدتين الأخرتين حيث تروج صورهن عبر تطبيق "واتس أب" وتتفق مع راغبي المتعة الحرام على مبلغ مالي وموعد ومكان اللقاء بعد إرسال صور الفتاتين له ليختار من بينهما.

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وكشفت التحريات أن الفتاة تتقاضى مبلغ 700 جنيه عن الليلة الواحدة بينما تتفق المتهمة الرئيسية على نسبة أو عمولة لها حيث تتقاضى مبلغ 1000 جنيه، تم تحريز الهواتف المحمولة التي تحمل المحادثات وصور الفتاتين كدليل على وجود اتفاقات بينهن وبين راغبي المتعة الحرام.

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الاعمال المنافية للاداب مباحث الآداب حرضن على الفسق والفجور

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