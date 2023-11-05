ليفربول يواصل بحثه عن الهدف الأول في مرمى لوتون بعد مرور 30 دقيقة

الدوري الإنجليزي، مرت 30 دقيقة، ومازال التعادل السلبي مستمرا بين ليفربول ولوتون تاون، في المباراة التي تقام بالجولة 11 من البريميرليج على ملعب لوتون تاون.

أحداث 30 دقيقة من مباراة ليفربول ولوتون تاون

بدأت المباراة بسيطرة واضحة من لاعبي ليفربول وتصدى حارس لوتون تاون لتسديدتين من لاعبي الريدز.

وسدد الأوروجوياني نونيز تسديدة قوية لكن أتت فوق قائم لوتون، وظلت السيطرة واضحة من الريدز لكن وسط ثبات واضح من فريق لوتون تاون.

تشكيل ليفربول

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: اليسون

خط الدفاع: ارنولد، كوناتي، فان دايك، جوميز

خط الوسط: ماك اليستر، سوزبسلاي، جرافينبريتش

خط الهجوم: محمد صلاح، نونيز، جوتا

كلوب يحسم مصير محمد صلاح مع ليفربول

وتحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن مستقبل النجم المصري محمد صلاح خلال الفترة المقبلة مع الريدز.

وقال كلوب في تصريحات: محمد صلاح معنا لم أفكر في الأمر للحظة، هو معنا ويلعب بشكل جيد للغاية، بإمكان الجميع رؤية استمتاعه مع الفريق.

وعلى صعيد متصل ترشح محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني وفريق ليفربول لجائزة أفضل لاعب في عام 2023 ضمن جوائز اتحاد المشجعين في إنجلترا.

صلاح ينافس على جائزة لاعب العام

ويتنافس صلاح مع 5 لاعبين آخرين، على رأسهم ثنائي مانشستر سيتي إرلينج هالاند ورودري، ونجم آرسنال ساكا ولاعب نيوكاسل كيران تريبير ونجم أستون فيلا واتكينز.

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وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أيضا عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر في البريميرليج وعلى رأسهم النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

محمد صلاح نافس على جائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي مع كل من ديكلان رايس لاعب آرسنال وروميرو لاعب توتنهام وبيدرو نيتو لاعب ولفرهامبتون بريان مبيوم لاعب برينتفورد ودوجلاس لويز لاعب أستون فيلا.