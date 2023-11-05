الأحد 05 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

تصرف مفاجئ من مصطفى محمد بعد تبديله في مباراة نانت وريمس

مصطفى محمد، فيتو
مصطفى محمد، فيتو

قام مصطفى محمد مهاجم نانت، بتصرف مفاجئ بعد قرار مدربه بيير آريستوي في لقاء ستاد ريمس، مساء اليوم الأحد، في الجولة الحادية عشرة من الدوري الفرنسي.

وخسر نانت على ملعبه لا البوجوار من ضيفه ستاد ريمس بهدف دون رد.

تصرف مصطفى محمد 

وأجرى مدرب نانت تبديلًا بمشاركة ماتيس أبلين على حساب مصطفى محمد في الدقيقة 67 من عمر المباراة.

وتحرك مصطفى محمد بعد استبداله إلى غرف الملابس مباشرة، رافضًا الجلوس على مقاعد بدلاء فريقه تعبيرًا عن غضبه بعد قرار مدربه.

Advertisements

وشارك مصطفى محمد أساسيًا، لكنه لم يهز شباك ستاد ريمس.

مصطفى محمد، فيتو

وسجل اللاعب المصري 5 أهداف في الدوري الفرنسي هذا الموسم قبل طرده في لقاء رين يوم 1 أكتوبر الماضي، وغاب بعدها عن مباراتي ستراسبورج ومونبلييه قبل عودته في مباراة لانس الماضية.

ولم يهز مهاجم الفراعنة الشباك مع نانت منذ لقاء لوريان يوم 23 سبتمبر الماضي بالدوري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مصطفي محمد ستاد ريمس نانت ريمس الدوري الفرنسي

مواد متعلقة

نانت يخسر من ريمس 0/1 بمشاركة مصطفى محمد في الدوري الفرنسي

مصطفى محمد يقود هجوم نانت أمام ريمس بالدوري الفرنسي

بمشاركة مصطفى محمد، نانت يقع في فخ الهزيمة برباعية أمام لانس بالدوري الفرنسي

الأكثر قراءة

تصرف مفاجئ من مصطفى محمد بعد تبديله في مباراة نانت وريمس

كاملة أبو ذكري لـ بيومي فؤاد: الإحساس نعمة

محمد سلام يعتذر لأمير كرارة: حقك عليا يا باشا مصر

إنجي علاء توجه رسالة لبيومي فؤاد: الفنان الحقيقي بيكون مهموم بالناس

حملة على الملاهي الليلية تضبط 10 فتيات ركلام و3 سيدات لتسهيل الدعارة

الإسماعيلي، باسم مرسي يعود للتسجيل بعد غياب عام وعودة صالح جمعة

ارتفاع أسعار السكر اليوم الأحد

أبو مازن يحسم الجدل حول تولي السلطة الفلسطينية زمام الحكم في غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 6-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

محمود حافظ يضع علم إسرائيل أسفل حذائه

بعد الكشف عنه، كل ما تريد معرفته عن القطار الكهربائى الإقليمى الذكى «ديزيرو» (صور)

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 6-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق مساء اليوم الأحد 5-11-2023

ارتفاع أسعار السكر اليوم الأحد

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023

أهم 3 أسئلة لحاجزي شقق الإسكان الاجتماعي وإجاباتها

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات أوبل بعد زيادة نوفمبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكبدة في المنام وعلاقتها بالمشاكل والمصاعب والأحزان

تفسير حلم غروب الشمس في المنام وعلاقته بنهاية الأحزان

حكم الإسراع في الصلاة والضابط الذي يؤثر في صحتها؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية