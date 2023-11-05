قرعة الحج 2024، مواعيد إجراء قرعة الحج فى كفر الشيخ والإسماعيلية والمنوفية
حددت وزارة الداخلية، مواعيد إجراء قرعة الحج لعام 2024 على مستوى الجمهورية، ومن المقرر أن تكون أعمال إجراء القرعة العلنية دون تدخل عنصر بشرى.
مواعيد إجراء قرعة الحج فى كفر الشيخ والإسماعيلية والمنوفية
وسيكون إجراء قرعة الحج فى محافظات (كفر الشيخ – الوادى الجديد – الإسماعيلية – المنوفية – الفيوم) الموافق الثلاثاء 14 نوفمبر 2023.
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