تعليم قنا تعتمد حركة مديري الإدارات

اعتمد اللواء طيار اشرف الداودي محافظ قنا حركة مديري عموم الإدارات التعليمية، والتي شملت تكليف وفاء رشاد مدير عام إدارة قنا التعليمية، وعبد الله القباني مدير عام إدارة قوص التعليمية، وعفت وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي.

وشملت الحركة تكليف طارق نور الدين مدير عام إدارة دشنا، وبخيت محمد مدير عام إدارة قفط، وعلاء الفقي مدير عام إدارة نقادة، وربيع دنقل مدير عام الوقف، وعبد المنعم قاصد مدير عام إدارة ابوتشت وعبد الرسول صقر مدير عام إدارة فرشوط، وأبوالوفاء عبد السلام وكيل إدارة الوقف التعليمية.

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وفي سياق متصل أشاد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة قنا، بجهود التطوير التكنولوجي في تحمل مهام تحميل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي وإعداد أجهزة التابلت ونقاط الاتصال وتفعيل حصص المشاهدة والقنوات التعليمية وتدريب المعلمين على التعامل مع السبورات الذكية، بالإضافة إلى المشاركة في المعارض والمبادرات الوزارية مثل ايسف وطور وغير.

جاء ذلك في سياق كلمة الوكيل بورشة العمل التي نظمها مركز التطوير التكنولوجي بمسرح مدرسة الثانوية بنات لمنسقي مبادرة (طور وغير) بالإدارات التعليمية ومسئولي المعارض المحلية لايسف، بحضور أشرف سعد مدير مركز التطوير التكنولوجي وإكرامي خميس مسئول التدريب بالمركز وأحمد فاروق منسق مبادرة (طور وغير) على مستوى المحافظة، وزينب صالح مدير إدارة مدرسة قنا الثانوية بنات وأسامة قدوس مصطفى مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام ورؤساء أقسام التطوير ومنسقي المشروعات بالإدارات.