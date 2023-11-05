نانت يخسر من ريمس 0/1 بمشاركة مصطفى محمد في الدوري الفرنسي

خسر فريق نانت على ملعبه وبمشاركة نجمه المصري الدولي مصطفى محمد من نظيره ستاد ريمس بنتيجة 0/1، في المباراة التي جرت على ملعب لا البوجوار، مساء اليوم الأحد، في الجولة 11 من الدوري الفرنسي.

سجل جونيا إيتو هدف ريمس في شباك نانت في الدقيقة 75.

مصطفى محمد أساسيا

وشارك مصطفى محمد أساسيا في مباراة نانت ضد ستاد ريمس، بعد غيابه في المباراتين الأخيرتين بسبب الإيقاف والطرد الذي تعرض له أمام رين.

وخرج مصطفى محمد من المباراة في الدقيقة 67 وحل مكانه ماتيس أبلين.

ويواصل ثلاثي هجوم منتخب مصر مصطفي محمد ومحمد صلاح وعمر مرموش التألق خلال الموسم الحالي في ملاعب أوروبا المختلفة من خلال تسجيل الأهداف وقيادة فرقهم للانتصارات.

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وسجل الثلاثي المصري 19 هدفا في 3 من الدوريات الخمس الكبار في أوروبا في أول 10 جولات فقط ما يكشف القوة الهجومية الكبيرة لنجوم منتخب مصر.

وسجل محمد صلاح في الدوري الإنجليزي 8 أهداف رفقة ليفربول فيما سجل عمر مرموش في الدوري الألماني 6 أهداف رفقة فرانكفورت بينما سجل مصطفى محمد في الدوري الفرنسي 5 أهداف مع نانت

ويأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار في يناير المقبل وهو ما يسعد المدرب روي فيتوريا الذي يحلم في التتويج بأول ألقابه مع الفراعنة.