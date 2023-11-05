محمود حافظ يضع علم إسرائيل أسفل حذائه

سخر الفنان محمود حافظ من الكيان الصهيوني من خلال منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونشر محمود حافظ صورة له وهو يضع علم الكيان الصهيوني أسفل حذائه، وتفاعل معه عدد من جمهوره ومتابعيه.

العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة

وفي وقت سابق علق وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، على العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وقال "إن أحد الخيارات أمام إسرائيل هي إسقاط قنبلة ذرية على قطاع غزة".

وقال عميحاي إلياهو، في تصريحاته عن الهجوم البري على غزة، وعندما سئل عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على غزة بأكملها، فأجاب: "هذا أحد الخيارات".

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وأضاف وزير التراث الإسرائيلي: "لن نقدم مساعدات إنسانية للنازيين. لا يوجد شيء اسمه عدم التدخل في غزة".

استخدام أسلحة الدمار الشامل في غزة

وأشار إلياهو إلى أكثر من 240 أسير إسرائيلي لدى حركة حماس في قطاع غزة، وقال: “أصلي وآمل بعودتهم، ولكن هناك أيضا أثمان للحرب”.

ولم يكن إلياهو أول مسؤول إسرائيلي يدعو إلى استخدام أسلحة الدمار الشامل في غزة، حيث دعا عضو الكنيست السابق، موشيه فيجلين، على حسابه بمنصة "إكس" إلى ضرب قطاع غزة بالسلاح النووي.

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