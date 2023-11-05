حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والأسعار في الإسكندرية

شنت مديرية التموين بالإسكندرية اليوم حملات مكبرة لضبط الأسواق والأسعار في المحافظة وضبط المخالفين وفرض القوانين المشددة على المخالفين بالمحافظة.



يأتى ذلك بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لضبط ومتابعة الأسواق.

كما أصدر المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية للرقابة على الأسواق.

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قامت إدارة شرق التموينية بالمديرية برئاسة فريد شوقى مدير الإدارة وإشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة و نبيل عسكر والأستاذ محمود رضوان مفتشى الرقابة بحملة تموينية بنطاق الإدارة.

والتى أسفرت عن ضبط محل عطارة يقوم ببيع السكر بسعر أزيد من السعر المعلن عنه وتم مصادرة ٥٦٠ كيلو سكر حر غير مصحوب بأي فواتير أو مستندات تدل علي حيازتها وضبط محل به سجائر مجهولة المصدر وتم مصادرة عدد ٢٥٠ علبة سجائر متنوعة مجهولة المصدر.

و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.