الأحد 05 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
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ثقافة وفنون

هالة صدقي: أتمنى من كل زملائي الفنانين التبرع لأهلنا في فلسطين

هالة صدقي
هالة صدقي

عبرت الفنانة هالة صدقي عن دعمها للشعب الفلسطيني ضد العدوان المستمر الذي يتعرض له من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكتبت هالة صدقي في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام: يا ريت في حاجة بإيدينا نقدر نعملها لأهلنا في فلسطين، وأتمني من كل زملائي في كل الاستوديوهات والمسارح وكل أهلنا التبرع لأهل فلسطين، اشتغل وانقذ اقتصاد بلدك واشتغل وتبرع وساعد أهلنا في فلسطين، لا وقت للحزن، والشعارات للأسف لن تفيد أهلنا في فلسطين".

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وأضافت:  السياسة والحلول السياسية لأهلها، ولكن مجرد محاولة للمساعدة حتي ولو بعلبة لبن او دواء تنقذ طفلا وفخورة ببلدي بالرغم من الوعكة الاقتصادية التي نمر بها إلا أن 90/ من التبرعات من مصر وتحيا مصر، ربما العالم لم يدرك بعد حجم الدمار، ولكن للأسف مهما فعلنا لن نداوي الدمار النفسي الذي لحق بأهلنا في فلسطين، الله يرحمهم ويصبرهم ويقويهم".

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