الأحد 05 نوفمبر 2023
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محافظات

أماكن ومواعيد سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بدمنهور

سيارات المراكز التكنولوجية
سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بالبحيرة، فيتو

شهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة،  استمرار تشغيل سيارة المركز التكنولوجي المتنقل بالمدينة، حيث تتواجد اليوم  وغدًا بجوار مسجد ناصر  الاتوبيس وذلك من الساعة ٩صباحا، حتى الساعة  ٣ مساء، وذلك لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة ولتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وسيتم تقديم العديد من الخدمات من خلال المركز التكنولوجي المتنقل، تسهيلًا على المواطنين، ومنها تراخيص البناء بأنواعها، وبيان صلاحية موقع وتراخيص المحال العامة وتراخيص الاشغالات والإعلانات وسداد المديونيات والاستعلامات.

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جدير بالذكر،  أن المراكز التكنولوجية المتنقلة تأتي في إطار إيمان الدولة بأهمية تكنولوجيا المعلومات،ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، والإسراع في تحويل القطاع الحكومي، والذى يمثل ركنًا أساسيًا لتطوير حياة الأفراد وتنمية الاقتصاد، وتقديم خدمات من خلال قنوات جديدة ومتطورة والتخفيف من الأعباء الإدارية، حيث تم توفير سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بمدينة دمنهور اعتبارا من  ١ نوفمبر وتستمر حتى ١٦ من الشهر الجاري،، كما سيتم توفيرها بميدان جلال قريطم يومى خلال يومى  ٧و٨ وكذلك  يومى ٩و ١٢نوفمبر أمام المستشفى العام بالإضافة لتوافرها يومى ١٣و١٤بجوار موقف دمنهور ويومى ١٥ و١٦ نوفمبر أمام امام حديقة اللوتس بأبو الريش.

 

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سيارة البحيرة دمنهور خدمية ديوان

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