تُكثيف المرور لرصد التعديات وتطبيق القانون على المخالفين بالشرقية

شنت رئاسة حى أول الزقازيق حملة لرفع الإشغالات بميدان عرابى وشارع لوممبو وشارع الشهيد طيار بالحسينية وشارع مدرسة الناصرية بحي الزهور وتطبيق القانون على المخالفين. كما قامت رئاسه حي ثان الزقازيق بإزالة ٧ لوحات إعلانية مخالفة بشارع النيابة الإدارية وشارع مدرسه طلبه عويضه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

رئاسة ركز ومدينة ديرب نجم

وفي سياق متصل، قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بالتنسيق مع الوحدة المحلية بقرموط صهبرة، لإزالة سور بالدبش على ارض زراعيه بمساحة ( ٢ ) قيراط بقرية صهبرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

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رئاسة مركز مشتول السوق

كما قامت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق بمتابعة أعمال بناء جديدة على الطبيعة بقريه الغفاريه بالوحدة المحلية بالصحافة والتأكد من مطابقة شروط الترخيص الصادرة عن الوحدة والتأكد من إلتزام المواطن بخط التنظيم.هذا وقد تابعت رئاسة حي ثان الزقازيق استكمال أعمال التطوير بشارع أحمد إسماعيل بالقومية حيث يتم إزالة القشرة الأرضية للارصفة قبل تركيب بلاط الإنترلوك لتوحيد الأرصفة حفاظًا على المظهر العام والجمالي.

تشديدات محافظ الشرقية

وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص ورفع الإشغالات المخالفة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

المحافظ تفقد تركيب بلاط الإنترلوك

وكان المحافظ قد بدأ جولة فى وقت بتفقد أعمال الرصف والتطوير والتجميل وتركيب بلاط الإنترلوك الجارية بمنطقتي السجل المدني وخلف محطة المياه وشارع فؤاد أبو العيش وامتداد شارع عمر ابن الخطاب، مؤكدا على أيمن هيكل رئيس مركز ومدينة مشتول السوق بضرورة إزالة كافة المعوقات وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال لسرعة الانتهاء من أعمال الرصف طبقا للجدول الزمني المحدد والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين. التقى محافظ الشرقية بعدد من المواطنين المتواجدين حال قيامه بالجولة والذين قدموا الشكر للمحافظ والجهاز التنفيذي على مجهوداتهم في أعمال التطوير الجارية بالمدينة وكذلك المتابعة المستمرة ليلًا ونهارًا للشركة المنفذة لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن لتهيئة الشوارع أمام حركة السيارات والمارة.

متابعة التزام أصحاب المحال التجارية بالأسعار

كما حرص محافظ الشرقية على متابعة مدى التزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المحددة لهم والوقوف على الإجراءات المتخذة لترشيد استهلاك الكهرباء وفصل التيار الكهربي عن اللوحات المضيئة ترشيدا لاستهلاك الكهرباء، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين. مشددا على رئيس المدينة بضرورة التنسيق مع مدير الإدارة الزراعية والحماية المدنية وإدارة البيئة بالديوان العام وجهاز شئون البيئة للتصدي لظاهرة محاولات حرق قش الأرز وإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال غير الملتزمين مؤكدا أنه سيواصل جولاته المفاجئة ليلا ونهارا لمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لدفع عجلة العمل بالمشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها، ومتابعة تنفيذ تعليماته الصادرة بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات وترشيد استهلاك الكهرباء.

قرية الصحافة التابعة لمركز مشتول السوق

وقام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فى وقت سابق، بجولة مفاجئة بقرية الصحافة التابعة لرئاسة مركز ومدينة مشتول السوق لمتابعة سير انتظام العمل بالمنشآت الخدمية والوقوف على مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين، واتخاذ ما يلزم قانونًا حيال وقائع الإهمال والتقصير في العمل.حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد مقر وحدة صحة الأسرة بالقرية لمتابعة سير انتظام العمل بها، والتأكد من تواجد العاملين بمقر عملهم، وقام بمراجعة التاريخ المدون على الأدوية للتأكد من صلاحيتها وتوافرها بالكميات التي تكفي لسد احتياجات المرضى.