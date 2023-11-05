الأحد 05 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
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عصام كامل
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اقتصاد

ارتفاع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم الأحد 5-11-2032

سعر اليورو اليوم،
سعر اليورو اليوم، فيتو

ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري نهاية تعاملات اليوم الأحد 5-11-2023، وفقًا للتحديث الأخير الوارد عبر الموقع الإلكتروني لـ البنك المركزي المصري.

وثبت سعر اليورو عند 33.07 جنيهًا  للشراء، و33.22 جنيهًا  للبيع.

سعر العملات الأجنبية والعربية نهاية التعاملات اليوم الأحد 

وسجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

أسعار العملات، فيتو 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

وسجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو38.14 جنيه للشراء، و38.32 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

وسجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 34.28 جنيه للشراء، و34.44 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وسجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

وسجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع. 

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.63 جنيه للشراء، و20.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 20.07 جنيه للشراء، و20.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.76 جنيه للشراء، و82.12 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.07 جنيه للشراء، و80.62 جنيه للبيع.

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جمعية رجال أعمال الإسكندرية تبحث مع ممثلي البنك المركزي حل معوقات التعاملات المصرفية

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سعر الفائدة، خبير اقتصادى يكشف أسباب البنك المركزى لتثبيت الفائدة

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو8.46 جنيه للشراء، و8.50 جنيه للبيع. 

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.41 جنيه للشراء، و43.72 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع.

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