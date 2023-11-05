الأحد 05 نوفمبر 2023
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محافظات

إزالة 35 حالة تعد على مساحة 8434 مترا مربعا بالبحيرة

جانب من إزالة التعديات
جانب من إزالة التعديات بالبحيرة، فيتو

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة، حملات إزالة التعدياتبالمتابعة الميدانية على مدار اليوم لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين التي تم تنفيذها بالوحدات المحلية لمركزي دمنهور وكفر الدوار .

واسفرت عن إزالة 35 حالة تعدي على مساحة 8434 م2 عبارة عن إزالة، 23 حالة تعدي على الرقعة الزراعية بمساحة 7000 م2 بقرى الأبعادية وسنهور، وزاوية غزال،و نديبة، وشرنوب، ودسونس أم دينار بدمنهور، عبارة عن مباني بالطوب الأبيض، وسملات خرسانية، وأسوار وشدات خشبية.

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كما تم ازالة، 12حالة تعدي بمساحة 1434 م2 بقرية كوم البركة بكفر الدوار،عبارة عن مبانى بالطوب الابيض وسملات وأعمدة خرسانية وسقف خرسانى.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمتابعة جهود حماية الأراضي الزراعية، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة أو التعدي على الأراضى الزراعية، وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة اقتصاديًا وتنمويًا والحفاظ على أصول، وحقوق الدولة، والشعب.
 

 

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تعديات ازالة البحيرة دمنهور حملة

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