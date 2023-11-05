الأحد 05 نوفمبر 2023
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محافظات

الكشف على 300 مواطن بقافلة طبية بالبحيرة

جانب من الحملة السكانية
جانب من الحملة السكانية بالبحيرة، فيتو

نظمت وحدة السكان بالديوان محافظة البحيرة،  بالتنسيق مع الوحدة  المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود، قافلة طبية بقرية معنيا تم خلالها تقديم خدمات طبية وعلاجية لعدد 300 حالة تنوعت ما بين (باطنة، أطفال، أسنان، رمد، أمراض جلدية،نساء، عمل نظارات طبية).

يأتي ذلك في إطار رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني وفي إطار جهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القري من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والإحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

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جدير بالذكر،  أنه تم تنظيم قافلة طبية بالتنسيق مع مؤسسة راعي مصر بقرية كفر مساعد التابعة لوحدة قرية صفط الحرية بإيتاي البارود، تم خلالها الكشف على  229 حالة بمختلف تخصصات ( 109 باطنه، 24 أسنان، 48 رمد، 31 عظام) بالإضافة إلى عمل نظارات 17 حالة.

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حملة سكانية البحيرة قافلة دمنهور

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