الأحد 05 نوفمبر 2023
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سياسة

وكيل البرلمان يلتقي نائبة رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية

استقبال وفد كوري
استقبال وفد كوري في مجلس النواب،فيتو

استقبل النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، اليوم الأحد، بمقر المجلس كيم يونج، جو نائبة رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية والوفد المُرافق لها.

ورحب وكيل مجلس النواب، بالوفد البرلماني الكوري، مؤكدًا عمق وتاريخية العلاقات المصرية – الكورية، والتي تشهد زخمًا إيجابيًا مؤخرًا في ضوء حرص القيادة السياسية في كلا البلدين الصديقين على تعزيزها على شتى الأصعدة والمستويات في ظل ما تتسم به من نتاج تراكمي للتعاون الوثيق، ومُتطلعًا لتعزيز العلاقات المصرية – الكورية خاصة فيما يتعلق بالتبادل والتعاون الصناعي والاقتصادي وصناعات القيمة المُضافة، في ضوء الثقة المصرية بالصناعات الكورية.

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واستعرض جهود الدولة المصرية قيادة وشعبًا في بناء أسس الجمهورية الجديدة في شتى المجالات، وما تحقق من طفرات في مصر خاصة في مجالات التعليم العالي بزيادة عدد الجامعات وإدخال التخصصات الحديثة بها، فضلًا عن بناء المدن الصناعية والمناطق الاقتصادية والمدن الذكية وفي مُقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أن مصر لديها ميزة نسبية في المجال التجاري بعقدها اتفاقيات للتجارة الحرة مع القارة الأفريقية والمنطقة العربية والاتحاد الأوروبي وهو ما يُضفي ميزة مُتعلقة بسهولة نفاذ المُنتجات المصرية إلى تلك الأسواق، داعيًا الجانب الكوري إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية الواعدة.

واستعرض أبو العينين، التطورات الحالية في الأراضي الفلسطينية مؤكدًا حرصه على إيضاح حقيقة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني على يد الاحتلال الإسرائيلي، ومُشددًا على أن ما يحدث حاليًا في فلسطين ناجم عن عدم نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة. 

من جانبها، عبرت كيم يونج جو نائبة رئيس الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية عن امتنانها الشديد لهذه الزيارة وهذا اللقاء، مؤكدة أن مصر دولة رائدة ولها مكانة جيوسياسية فريدة تُعطيها أهمية في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا.

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وأكدت نائبة رئيس الجمعية الوطنية الكورية، حرص بلادها على تعزيز العلاقات الكورية – المصرية، خاصة في المجالات التجارية والصناعية والاقتصادية.

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