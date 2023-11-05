الأحد 05 نوفمبر 2023
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محافظات

توفير السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة فى أسوان(صور)

محافظ اسوان يناقش
محافظ اسوان يناقش توفير السلع، فيتو

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مدير إدارة فروع المنطقة الجنوبية لجهاز الخدمات العامة بالقوات المسلحة اللواء خالد عبد السميع، وذلك بحضور العميد أحمد دنش مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى، والعميد أحمد عز عز مدير عام إدارة الأمن بديوان عام المحافظة.

 

وأكد اللواء أشرف عطية إن بناءًا على التنسيق المسبق مع اللواء أكرم الحفناوى رئيس جهاز الخدمات العامة بالقوات المسلحة أثناء زيارته الأخيرة للمحافظة لتعزيز سبل التعاون لضخ المزيد من السلع المتنوعة خلال الفترة الحالية لتوفيرها للمواطن الأسوانى بأسعار مخفضة، فجارى إيفاد الشاحنات والسيارات للمحافظة لتوفير السلع الأساسية والإستراتيجية بمنافذ القوات المسلحة  وأيضًا فى أماكن ثابتة سيتم إختيارها، وعبر السيارات المتنقلة لزيادة المعروض من كافة السلع بأسعار مناسبة بمختلف المراكز والمدن بهدف تحقيق التوازن المطلوب فى الأسعار بالأسواق المحلية.

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أشاد بالدور الوطنى والإنسانى للقوات المسلحة من خلال تقديم العديد من الخدمات الجماهيرية للمواطنين فى كافة المجالات، وتجدر الإشارة إلى أنه من أبرز السلع التى سيتم توفيرها بالمنافذ "السكر بسعر 22 جنيه للكيلو، والأرز بسعر 20 جنيه للكيلو،  والمكرونة بسعر 15.95 جنيه للكيلو، والزيوت بأسعار تبدأ من 27 جنيه  إلى 52 جنيه، وغيرها من السلع الأخرى كالعدس والفول والصلصلة والشاى للمساهمة فى تلبية إحتياجات المواطنين من السلع المتنوعة بالشكل المطلوب.

يأتى ذلك فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر الأكثر إحتياجًا من خلال توفير السلع الغذائية والإستهلاكية بأسعار مخفضة لتلبية إحتياجات المواطنين، 

 

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أسوان السلع الاستهلاكية القوات المسلحة السكر الأرز

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