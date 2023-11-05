تعليم البحيرة تدشن ندوات للقضاء على أمراض سوء التغذية

أطلقت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، بقيادة يوسف الديب، وكيل الوزارة أولى فاعليات المبادرة الرئاسية للصحة والمتعلقة، بتنفيذ مبادرة القضاء على أمراض سوء التغذية بالمدارس من خلال،عدد من الندوات التثقيفية التي تنفذها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون، والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، معهد التغذية، والهيئة العامة للتأمين الصحي.

وتم تنفيذ اليوم الأول للمبادرة تحت شعار "حملة تغذية أطفالنا مسئولية الجميع" وذلك بمدرسة أحمد عرابي الإبتدائية بدمنهور، بحضور حمدي سلام مدير إدارة بندر دمنهور التعليمية، ومحمود زويل مدير إدارة التعليم الإبتدائي بالمديرية، ورحاب القزاز مدير إدارة التعليم الإبتدائي ببندر دمنهور، وفاطمة علام مدير مدرسة أحمد عرابي, وأرانيا فاروق منسق الحملة بالتعليم الإبتدائي بمديرية التعليم بالبحيرة.

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تهدف الحملة إلى فحص وعلاج أمراض سوء التغذية للتلاميذ بمختلف المدارس، حيث تم توزيع مجموعة استبيانات للمعلمين وأولياء الأمور، لحصر بعض المعلومات عن كيفية تناول الغذاء الصحي وعدد الوجبات اليومية التي تقدم للأطفال وكذلك مكونات الوجبات.

حاضر في الندوة كلا من، الدكتورة لمياء عبدالوهاب، من المعهد القومي للتغذية بالقاهرة، والدكتور مارسيل، من الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتستمر للمبادرة علي مدار خمس أيام بإدارات بندر دمنهور بمدرسة أحمد عرابي، مركز دمنهور بمدرسة أبوبكر الصديق، المحمودية بمدرسة بني المحموديه، الرحمانيه بمدرسة الرحمانية الجديدة، ابوحمص بمدرسة ابوحمص الرسمية المتميزة لغات.