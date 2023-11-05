الأحد 05 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

متحف كوم أوشيم يحتفل بذكرى مرور 7 سنوات على إعادة افتتاحه

إحتفال متحف كوم أوشيم
إحتفال متحف كوم أوشيم بالذكري ال 7 لافتتاحه، فيتو

ينظم متحف كوم أوشيم عددا من الفعاليات وذلك يومي الإثنين والأربعاء القادمين، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكري مرور 7 سنوات على إعادة افتتاحه.

الذكري ال 7 لافتتاح متحف كوم أوشيم

وأوضح الدكتور ممدوح الشوكي مدير عام المتحف أن الفعاليات تتضمن إقامة جولات إرشادية مجانية لزوار المتحف من المصريين، بالإضافة إلى ورشة فنية لتلوين الجبس بزخارف من الفنون الإسلامية يوم الاثنين ومحاضرة علمية عبر منصة (Zoom) عن الصور الجدارية الإسلامية وأساليب تنفيذها يقدمها دكتور محمود حلمي أخصائي ترميم بمتحف كوم أوشيم يوم الأربعاء المقبل.

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القطع الأثرية المعروضة بمتحف كوم أوشيم

تجدر الإشارة إلى أن المتحف يضم  312 قطعة أثرية معروضة تبعًا للتسلسل التاريخي بدءً من العصر العتيق وحتى العصر الإسلامي، كما يتناول سيناريو العرض المتحفي محافظة الفيوم وعادات وتقاليد لسكانها منذ أقدم العصور، وكذلك الفكر الديني الذي اعتنقه أهل المحافظة على مر العصور التاريخية المختلفة، وتفرد مدينة الفيوم بحرفها وصناعاتها منذ قديم الأزل وإلى وقتنا الحاضر.

موقع متحف كوم أوشيم

ويقع متحف كوم أوشيم عند مدخل قرية كرانيس الأثرية الشهيرة التي تزخر بالعديد من الآثار اليونانية والرومانية ويعتبر المتحف بمثابة نموذج بسيط وواضح لمتاحف المواقع الأثرية.

وأُنشيء المتحف عام 1974 وكان يضم حينها القطع الأثرية التي عُثر عليها بمنطقة كوم أوشيم ثم زادت مساحة المبنى في عام 1993 وأُلحق به دورًا علويًا. 

وفي فبراير عام 2006، تم تم غلق المتحف لتطويره وإعادة افتتاحه مرة أخرى في 3 نوفمبر عام 2016م، بعد تطوير شامل للمبنى والعرض المتحفي الذي استهدف ربط سكان محافظة الفيوم بمتحف كوم أوشيم عن طريق عرض موضوعات متنوعة تختص بما توارثته الأجيال من مظاهر الحياة اليومية قديمًا وحديثًا.

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