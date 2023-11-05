محافظ المنوفية يتفقد وحدة العناية المركزة لقسطرة القلب بمنوف

قام اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بجولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة منوف، تفقد خلالها عددًا من المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها استكمالا لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة بمختلف القطاعات ورافقه محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة، وحيد عبد ربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف.

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توسعة مدرسة عمر بن الخطاب

وتفقد المحافظ أعمال تطوير وتوسعة مدرسة عمر بن الخطاب بسنجرج علي مساحة 5700م2 وبتكلفة إجمالية 14,7 مليون جنيه، تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية، وتضم الأعمال توسعة وصيانة المبنى القديم بطاقة 29 فصل دراسي والانتهاء من الهيكل الخرسانى بالمبني الجديد بقوة 26 فصل دراسي ليصبح إجمالي الفصول الدراسية 55 فصل، ومن المقرر نهو كافة الأعمال خلال 4 أشهر تمهيدًا لدخولها الخدمة العام القادم.

كما تفقد المحافظ الأعمال الانشائية لمدرسة كفر شبرا بلولة الجديدة للتعليم الأساسي بتكلفة 9 مليون جنيه، حيث جاري تنفيذ أعمال تطوير وصيانة المبنى القديم والذي يضم 11 فصل دراسي، وصب أعمدة الدور الثالث علوي بالمبني الجديد بقوة 22 فصل دراسي ليصبح إجمالي الفصول الدراسية عقب الانتهاء من الأعمال 33 فصل دراسي، ومن المقرر الانتهاء من كافة الأعمال في أقرب وقت لدخولها الخدمة العام القادم وذلك في إطار تنفيذ خطة المحافظة للتوسع في إنشاء وتطوير العديد من المدارس للارتقاء بالقطاع التعليمي، ووجه المحافظ إدارة التفتيش والمتابعة بالديوان العام بمتابعة موقف انتظام سير العملية التعليمية بالمدرسة.

استكمال الصرف الصحى

وخلال جولته وإستجابة فورية لمطالب الأهالي يلتمسون توصيل خدمة الصرف الصحي، تفقد محافظ المنوفية مشروع صرف صحي كفر شبرا بلولة للوقوف علي الموقف التنفيذي بتكلفة تقديرية 36 مليون جنيه، والمكون من " محطة رفع – شبكات انحدار – خط طرد " حيث تم نهو الأعمال المدنية وتم تنفيذ 8.6 كم شبكات انحدار من إجمالي 9كم بنسبة 95%، وتم الإنتهاء من تنفيذ خط الطرد بإجمالى 1 كم بنسبة 100%، وسيخدم المشروع 17 ألف مواطن.

وعلى الفور كلف المحافظ رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بتسريع معدلات الأداء وتكثيف الجهود وسرعة توريد الأعمال الكهرميكانيكية تمهيدًا لتشغيل المحطة لخدمة أهالي القرية، كما وجه المحافظ بعقد لقاء عاجل بأهالي قرية كفر شبرا بلولة يوم الثلاثاء القادم للاستماع لمطالبهم وشكواهم واتخاذ إجراءات عاجلة حيالها.

رفع كفائة مبنى استقبال مستشفى منوف

واستكمل محافظ المنوفية جولته الميدانية بتفقد أعمال ترميم ورفع كفاءة مبنى الاستقبال والطوارئ علي مساحة 700 م2 بمستشفى منوف العام والمكون من 5 طوابق لتقديم الخدمات الطبية المتنوعة للمواطنين، بحضور الدكتور حاتم طاحون مدير المستشفى، وتابع المحافظ التجهيزات النهائية لوحدة العناية المركزة لقسطرة القلب بقوة 7 أسرة، تبرع " الحاج وحيد البيه " والتي تضم أحدث الأجهزة الطبية ذات الدقة العالية والتكنولوجيا المتطورة مع برامج حديثة في كل أنواع القسطرة التداخلية القلبية والمخية والطرفية والأطفال، وسيتم الانتهاء من كافة الأعمال خلال شهر.

ووجه المحافظ بحصر كافة الاحتياجات والتجهيزات لتزويدها بالمركز لضمان تقديم خدمات متميزة للمرضى، وموجهًا بتكثيف الأعمال تمهيدًا لافتتاحها تزامنًا مع تدشين معهد الأورام بمنوف.

وأشار المحافظ حرصه الدائم والمستمر للنهوض والارتقاء بالقطاع الصحي وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لتقديم خدمات طبية أفضل لأهالينا بالمحافظة ومشيدًا بدور المشاركة المجتمعية الفعال والمجتمع المدني ورجال الأعمال فى خدمة مجتمعاتهم.