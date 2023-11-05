الأحد 05 نوفمبر 2023
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رياضة

وزير الرياضة يشهد افتتاح المقر الجديد للجامعة المصرية الصينية بمدينة نصر

وزير الشباب يشهد
وزير الشباب يشهد افتتاح المقر الجديد للجامعة المصرية الصينية

الجامعة المصرية الصينية، شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، افتتاح المقر الجديد للجامعة المصرية الصينية بمدينة نصر، بحضور الدكتوره كريمة عبد الكريم رئيس مجلس أمناء الجامعة ولفيف من أساتذة الجامعة.

 القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب خاصة شباب الجامعات  

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بالرياضة ويصفها بالأمن القومي، حيث نوه الرئيس في أكثر من مناسبة على أهمية ممارسة الرياضة والاعتناء  بالجانب البدني للشباب وتطوير القدرات الذهنية والنمو الجسدي والاهتمام بوجود الرياضة في مختلف  المدارس والجامعات، وذلك بالتعاون بين وزارات الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي".

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الجامعة تقدم ١٠ منح دراسية للابطال الرياضيين

وأوضح الدكتور أشرف صبحى اهتمام الوزارة بالرياضة الجامعية، والحرص على لقاء طلاب الجامعات بشكل مستمر للتعرف على تطلعات واحتياجاتهم؛ لتنفيذ برامج ومشروعات تتوافق ورغباتهم فى إطار التعاون بين وزارتى الشباب والرياضة والتعليم العالى والبحث العلمى.

واعلنت الجامعة تقديم ١٠ منح دراسية للرياضيين مساهمة منها لتشجيع الشباب علي ممارسة الرياضة.    

وعلي هامش الملتقي قام وزير الشباب والرياضة بتكريم الابطال الرياضيين خريجي الجامعة المصرية الصينية.

وكانت الدكتورة كريمة عبد الكريم رئيس مجلس أمناء الجامعة المصرية الصينية والدكتور عصام إبراهيم نائب رئيس مجلس الأمناء، استقبلوا  تشن جى نائب وزير التعليم الصيني، حيث أجرى جولة تفقدية بالجامعة، إلى جانب زيارته لكلية العلاج الطبيعي والتي تمتلك الريادة في تدريس الطب الصيني في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.

الجامعة المصرية الصينية تهدى نائب وزير التعليم الصيني مفتاح المعرفة

وأشاد نائب وزير التعليم الصيني بالمستوى العلمي والأكاديمي الذي وصلت إليه الجامعة المصرية الصينية منذ افتتاحها وتطورها بشكل مستمر.
وأكد نائب وزير التعليم الصيني - خلال جولته التفقدية - أن الجامعة المصرية الصينية تخطو خطوات ثابتة نحو التطور والتوسع في تقديم الخدمات التعليمية المتميزة حيث تضم الآن 7 كليات متنوعة تنقل من خلالها الجامعة تقنيات التعليم الصيني المتطور إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيدا بالمعامل وقاعات المحاضرات ونظم التكنولوجيا المستخدمة في عملية التدريس.

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الجامعة المصرية الصينية مدينة نصر الشباب والرياضة التربية والتعليم التعليم العالي

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