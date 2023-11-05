معلول يعود لقيادة الجبهة اليسري للأهلي أمام سيراميكا

الدوري المصري، يعود التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لقيادة الجبهة اليسري للفريق في مباراة سيراميكا كليوباترا الأربعاء القادم.

وحصل اللاعب علي راحة من مباراة المقاولون أمس في ظل سياسة التدوير التي يطبقها الجهاز الفني بين اللاعبين.

جدد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طلبه إلي لجنة التخطيط للكرة بالأهلي وشركة الكرة بشأن رغبته في التعاقد مع مدافع قوي في انتقالات الشتاء القادم.

وعلمت فيتو ان كولر يرغب في استقدام مدافع جديد لتدعيم الخط الخلفي في ظل إصابات محمود متولي المتكررة وعدم ثبات مستوي ياسر إبراهيم.

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر عدم الدفع بالفرنسي موديست أساسيا أمام سيراميكا كليوباترا بعد مشاركته في 90 دقيقة كاملة في مباراة المقاولون أمس.

وقال مصدر داخل الجهاز الفني للفريق أن كولر يدرس وضع الفرنسي علي مقاعد البدلاء والاستعانة به في جزء من المباراة.

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي استعادة الخماسي محمد الشناوي وعلي معلول واكرم توفيق وحسين الشحات ومروان عطية في مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها الأربعاء القادم في الدوري المصري الممتاز.

وغاب الخماسي السابق ذكره عن قائمة الأهلي أمام المقاولون أمس لاراحته من قبل الجهاز الفني في ظل ضغط المباريات خلال الفترة الأخيرة.

قالت مصادر داخل فريق الكرة بالأهلي أن التونسي محمد الضاوي كريستو كان غاضبا بسبب عدم مشاركته في مباراة المقاولون امس.

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اضاف:كريستو كان لديه وعد من الجهاز الفني بالاعتماد عليه في جزء من مباراة المقاولون أمس ولكن هذا الأمر لم يحدث وهو ما سبب غضب للاعب.

وأوضح أن الجهاز المعاون داخل الأهلي تحدث مع كريستو وأكد له أن استقبال هدف من المقاولون في الامتار الأخيرة من المباراة دفع الجهاز الفني للتركيز علي الجانب الدفاعي للحفاظ علي التقدم ومن ثم جاء قرار عدم الدفع به.

كشف مصدر داخل الأهلي الموقف الحالي بشأن صفقة احمد فتوح لاعب الزمالك المرشح للرحيل إلي الأهلي نهاية الموسم الحالي خاصة وأن عقده مع ناديه ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وقال: لا جديد في ملف صفقة احمد فتوح ولكن يبقي الأمر بعيد في الوقت الحالي عن أي وقت مضي خاصة واننا لدينا أنباء حول توصل فتوح إلي اتفاق مع أحد أندية الدوري للرحيل إلي صفوفه نهاية الموسم الحالي.

وأوضح: نراقب الموقف من بعيد وفنيا لا غبار علي حاجة النادي إلي اللاعب ولكن تبقي هناك اعتبارات أخري خارج الملعب يتم دراستها بما يحقق الصالح العام للنادي وفريق الكرة.

و استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي إعادة صلاح محسن للتواجد أساسيا في قيادة هجوم الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز الأربعاء القادم.

وعلمت فيتو ان مشاركة صلاح محسن ستكون علي حساب موديست الذي شارك في 90 دقيقة من مباراة المقاولون العرب بالأمس ويرغب الجهاز الفني في تطبيق سياسة التدوير بينه وصلاح محسن في ظل غياب كهربا للايقاف.

قال مصدر داخل الأهلي أن هناك اتجاه قوي لتغريم محمد مجدي أفشة لاعب الفريق بسبب اعتراضه علي استبداله في مباراة المقاولون العرب أمس.

أضاف: كولر المدير الفني للفريق طلب تغريم اللاعب في جلسة سريعة جمعته مع خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي أمس عقب انتهاء المباراة.

يبدأ مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دراسة فريق سيراميكا كليوباترا بالفيديو استعدادا لمواجهة الفريقين المرتقبة يوم الأربعاء القادم ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وتسلم كولر تقرير شامل عن سيراميكا كليوباترا من مساعديه شمل مباريات الفريق في مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وينتظر عشاق النادي الأهلي مباراته المقبلة بعد تحقيقه لفوزه الثالث علي التوالي في بطولة الدوري على حساب المقاولون العرب أمس بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت علي ملعب المقاولون العرب في الجولة السادسة من الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

يواجه النادي الأهلي نظيره سيراميكا كيلوباترا في مباراته المقبلة والمقرر لها الأربعاء 8 نوفمبر المقبل في الرابعة مساء علي ستاد القاهرة في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يفوز على المقاولون العرب

وحقق الأهلي فوزًا صعبًا امس على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب عثمان أحمد عثمان أحمد بالجبل الأخضر في الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-202

تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

وجاء تشكيل الأهلى على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.



خط الدفاع: كريم الدبيس - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني.



خط الوسط: إمام عاشور - نبيل كوكا - أفشة.



خط الهجوم: أحمد عبد القادر - موديست - طاهر محمد طاهر.

80 مباراة جمعت الأهلي والمقاولون العرب

الأهلي التقى بالمقاولون العرب في 80 مباراة وتعود المواجهة الأولى بين الفريقين إلى نهاية سبعينيات القرن الماضي وتحديدا في موسم 1978-1979 في أول موسم للمقاولون بالدوري الممتاز.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز في 57 مباراة، وكان التعادل حاضرًا في 16 مباراة، بينما فاز المقاولون العرب في 7 مباريات.

أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين

ويعود أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين إلى عام 2002، في المباراة التي فاز بها الأهلي بنتيجة 6-2 في لقاء شهد نجاح أحمد بلال، مهاجم الأهلي الأسبق، في تسجيل 4 أهداف «سوبر هاتريك».

ونجح لاعبو الأهلي في أحرز 136 هدفًا في شباك فريق المقاولون عبر تاريخ مواجهات الفريقين، بينما سجل لاعبو المقاولون العرب 45 هدفًا في شباك الفريق الأحمر.

وأحمد بلال، مهاجم الأهلي السابق هو الهداف التاريخي للقاءات الفريقين برصيد 7 أهداف.

جدير بالذكر أن الأهلى تقابل مع المقاولون العرب في بطولة كأس الرابطة للأندية المحترفة في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي we بالسلام بشهر يناير من العام 2022 وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.