خلاف بالجلسة العامة للشيوخ بين رئيس المجلس والنائب ياسر الهضيبى

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، خلافا بين المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والنائب ياسر الهضيبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، وذلك بعدما رفض رئيس المجلس الخروج عن موضوع الجلسة التي تناقش دراسة الحد من تلوث البيئة وإمكانية الاتجاه نحو سوق الكربون.

الهيئة البرلمانية لحزب الوفد

وكان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد في مجلس الشيوخ، ياسر الهضيبي، حاول خلال الجلسة العامة اليوم، الحديث عن مشكلات القمامة وتراكمها، ورفع بعض الصور لانتشار القمامة، فقاطعه

رئيس المجلس وطالبه بالحديث في موضوع الجلسة، وقال له هذا ليس له علاقة بالكربون.

فرد الهضيبي "سيادتك قبل ما تكون رئيس المجلس سيادتك نائب"، فعقب عبد الرازق "على استعداد لمناقشة الموضوع على أعلى مستوى من النقاش ويكون محل اهتمام خاص، لكن لو فتحنا المجال لمثل هذه الأمور فسوف نخرج عن المسار".

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وقال الهضيبي "أثرت الموضوع لم يحدث فيه شئ"، وعقب رئيس المجلس "تقدم، أقسم بالله لا أنكر عليك، سعيد جدًا بمثل هذه الأمور التي ترصدها، ورجائي يكون موضوع خاص بالمشكلة والوزارة تيجي جاهزة بالرد والبحث ونتخذ كافة وسائل الرقابة في حينها".

ونفى عبد الرازق دعمه للحكومة ورفض بعض الكلمات التي قالها الهضيبي في القاعة بعد إغلاق الميكروفون، وقال رئيس المجلس "إياكم والسم في العسل"، مضيفًا "حديثك مغلف بشئ غير مقبول وكأني منبري للدفاع عن الحكومة، منبري للدفاع عن مسار نقاش موضوع معروض على المجلس"

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

وبدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالمجلس، بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة، سوق الكربون، وضريبة الكربون.

نظام أسواق الكربون الأكثر ملاءمة لمصر

وجاء في تقرير اللجنة المشتركة، أن نظام أسواق الكربون الأكثر ملائمة لمصر على الأمد القصير والمتوسط، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في الوقت الراهن، ومن ثم يمكن العمل على إصدار التشريعات والقوانين اللازمة لإقامة سوق كربون وطني يتلاءم مع طبيعة الاقتصاد المصري.

دعم عملية إقامة سوق كربون وطني

وشددت اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ في تقريرها، على ضرورة دعم عملية إقامة سوق كربون وطني وتقوم أيضًا على دعم تحول قطاع الطاقة داخل جمهورية مصر العربية بوصفه أكبر القطاعات إنتاجًا للانبعاثات.

تمويل المشروعات الجديدة للطاقة في مجالات توليد الكهرباء

وطالب تقرير اللجنة، بضرورة قيام الدولة بإطلاق سلسلة من الاكتتابات العامة لتمويل المشروعات الجديدة للطاقة في مجالات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتدوير القمامة ومخلفات المحاصيل، فمثل هذه الاكتتابات لن تحمل الدولة أي أعباء مالية، وأيضًا سوف تسهم في تعميق شعور الانتماء الوطني لكل من يشارك فيها، وتسهم في دعم التحول الى المشروعات الخضراء.

التوسع في إصدار السندات الخضراء

وشددت اللجنة على ضرورة التوسع في إصدار السندات الخضراء، وتشجيع وزيادة حوافز الاستثمار فى مجالات الطاقة المتجددة والمشروعات الخضراء، من خلال توفير التسهيلات من منح أو قروض ذات فوائد صغيرة وإطلاق حزم من الحوافز الضريبية وخفض الرسوم الجمركية المفروضة على الأدوات أو الآلات التي تحتاجها تلك المشروعات.

وطالبت اللجنة بضرورة مراجعة التشريعات القائمة وقياس أثرها التشريعي، والعمل على توفير بيئة تشريعية داعمة لمستحدثات إنتاج الطاقة، وما يتعلق بالاقتصاد الأخضر، إلى جانب العمل على توفير السياسات التي تؤدي إلى خفض الانبعاثات بشكل حقيقي والتحول إلى استخدام التكنولوجيا النظيفة.

وشدد تقرير اللجنة على ضرورة تبادل الخبرات بين مصر والدول ذات الريادة في مجالات أسواق الكربون وتكنولوجيا الطاقة وكفاءتها، وتحديث التعليم الفني من حيث إدخال مفاهيم قضايا التغير المناخي وكفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة.