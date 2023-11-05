قرار جديد ضد عصابة سرقة إطارات السيارات في الشروق

أمرت نيابة الشروق، بتفريغ كاميرات المراقبة بتشكيل عصابي في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بسرقة إطارات السيارات بأسلوب الفك وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تمكنت من ضبط عاطل – له معلومات جنائيةبدائرة قسم شرطة الشروق لقيامه بسرقة إحدى الإطارات الأمامية من إحدى السيارات بأسلوب" الفك"بدائرة القسم بالاشتراك مع عامل – مقيم بمحافظة الشرقية أمكن ضبطه.

بمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الجنوط بذات الأسلوب، وأقرا بارتكابهما 11 واقعة سرقة.

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تم بإرشادهما ضبط الجنوط المستولى عليها لدى عملائهم "سيئ النية" 4 أشخاص- مقيمين بمحافظة الدقهلية وبحوزتهم 35 جنط سيارة من متحصلات وقائع السرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.