عصام الصباحى يكشف تفاصيل الحملة الانتخابية لعبد السند يمامة

حزب الوفد، قال عصام الصباحى مدير حملة الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد فى انتخابات رئاسة الجمهورية إنه تم توزيع الجمهورية على 8 مناطق شمال الصعيد وجنوبها.

ومنطقة الشرقية والقناة والدلتا وغرب القاهرة والقاهرة الكبرى والجيزة والدلتا والغرب الإسكندرية ومطروح والبحيرة.

الانتخابات الرئاسية المقبلة

وأضاف الصباحى: أن لكل منطقة فى الحملة الانتخابية منسق وأيضا لكل محافظة لجنة مشكلة من مسؤل دعاية ومسؤل متابعة ومسؤل شؤون قانونية ومسؤل للمرأة ومسؤل للشباب.

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حزب الوفد،و أعلن المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد عن مؤتمر صحفي يعقد بمقر الحزب الرئيسي الخميس القادم ٩ نوفمبر في تمام الساعة الثانية ظهرا.

انتخابات رئاسة الجمهورية

انتخابات الرئاسة، وقال الدكتور عبدالسند يمامة أن المؤتمر الصحفي سوف يتوجه من خلاله بخطاب سياسي للشعب المصري العظيم يبين خلاله أسباب ترشحه ورؤيته الشاملة من خلال عرض برنامجه الانتخابي كاملا

وأشار رئيس الوفد الي ان البرنامج الانتخابي يرتكز علي رؤية إصلاحية شاملة وحلولا واقعية قابلة للتنفيذ

وأكد أنه يركز في البرنامج علي أن الإصلاح السياسي هو المدخل الي الإصلاح الاقتصادي الشامل.





وأشار إلي أن البرنامج يتضمن رؤيته ومعه مجموعة من الخبراء في كافة المجالات من داخل الوفد وخارجه متوقعا أن يلاقي البرنامج قبولا لدي أبناء الشعب المصري العظيم

واضاف أنه يستلهم روح الوفد وتاريخه في مخاطبة أبناء الشعب المصري وهم في معظمهم وفديون أما بالانتماء الأسري والعائلي أو بالفكر والمحبة للوفد الذي يمثل جزءا كبيرا وهاما من تاريخ مصر.

وقال الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام الوفد والمتحدث الرسمي بإسم حملة الدكتور عبدالسند يمامة أنه تم الإعداد والتجهيز للمؤتمر الصحفي لمرشح الوفد الدكتور عبدالسند يمامة وإعداد البرنامج الزمني لانطلاق الحملة رسميا يوم الخميس القادم تزامنا مع بدء فترة الدعاية الانتخابية.