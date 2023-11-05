حبس متهم بالنصب على المواطنين بزعم بيع أجهزة كهربائية بأسعار مُخفضة

أمرت النيابة العامة، بحبس القائم على إدارة صفحة للنصب على المواطنين بزعم بيع أجهزة كهربائية بأسعار مُخفضة فى الشرقية وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات.

تابعت الأجهزة الأمنية، ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" من أحد الحسابات متضمنًا شكوى مدعومة بصور لإحدى السيدات أشارت خلالها بالتواصل مع أحد الأشخاص لشراء أجهزة كهربائية عبر صفحة "محددة " على موقع "فيس بوك" وإرسالها المبلغ المالى للمذكور عبر محفظة إلكترونية خاصة برقم هاتف "محدد" مدعية قيامه بالنصب عليها وعدم تسليمها الأجهزة المُتفق عليها.

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بالفحص والتواصل مع الشاكية (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة) تبين عدم تقدمها بثمة بلاغات فى الواقعة، وأبدت تضررها من مُستخدم هاتف محمول على تطبيق واتس آب لإضلاعه بإرسال رسائل لها تتضمن الإتفاق على شراء أجهزة كهربائية، وعقب ذلك قامت بتحويل المبلغ المالى المُتفق عليهوفوجئت بعدم تسليمها الأجهزة وتعرضها لعملية نصب.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية)، وبحوزته (مبلغ مالى- وهاتف محمول).

وبفحصه تبين وجود أثار ودلائل على إرتكابه الواقعة و7 وقائع بذات الأسلوب بنطاق مديريات أمن " الجيزة - القاهرة – المنوفية"، وذلك من خلال الترويج على مواقع التواصل الإجتماعى عن بيع أجهزة كهربائية بأسعار مُخفضة، واستدراج راغبى تلك العروض والتحصل منهم على مبالغ مالية مُتفاوتة عبر وسائل الدفع الإلكترونى.

وبمواجهته أقر بإرتكابه تلك الوقائع بقصد النصب لتحقيق مكاسب مالية، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من مُتحصلات نشاطه الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.