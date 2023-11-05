الأحد 05 نوفمبر 2023
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سياسة

توصية برلمانية بالضغط على الدول المتقدمة لنقل تكنولوجيا الطاقة النظيفة للبلدان النامية

مناقشة دراسة عن الكربون
مناقشة دراسة عن الكربون بمجلس الشيوخ،فيتو

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن مصر بدأت العمل على توليد الطاقة من خلال الطواحين الهوائية، مشيرا إلى أن تعميم مثل هذه الأجهزة والوسيلة الجديدة مكلفة للغاية.

مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، أثناء مناقشة تقرير لجنة الطاقة عن دراسة بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة، سوق الكربون.

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ

وشدد على ضرورة العمل على الوصول لنوع من الاتفاقيات الجماعية بين الدول الجادة في تغيير نمط الاستهلاك والإنتاج بالحصول على أنماط الطاقة الجديدة بأسعار مخفضة.

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التغيرات المناخية أصبح يعلم بها الجميع

من جانبه أكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن التغيرات المناخية أصبح يعلم بها الجميع حتى المواطن العادي.

الطاقة النظيفة والمتجددة هي الحل

ولفت إلى أن الجميع يشعر بالتغيرات المناخية في كل شيء، حتى الفلاح في الإنتاج أصبح مختلفا، قائلا: لذلك درجة الاهتمام أصبحت كبيرة، وأصبحت الطاقة النظيفة والمتجددة هي الحل، إلا أن الإشكالية في أنها الأعلى تكلفة.

 الدول المتقدمة السبب في ظاهرة التغيرات المناخية 

وأوضح الخولي، أن الدول المتقدمة هي التي تسببت في ظاهرة التغيرات المناخية وزيادة الانبعاثات، وفي المقابل الدول النامية لا تستطيع أن تتحمل اقتصاديا التداعيات السلبية لهذه التغيرات، لاسيما وأنها ليست السبب في الأزمة.

نقل تكنولجيا الطاقة النظيفية 

وأكد رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن هناك حلولا على الحكومة العمل من خلالها وفي مقدمتها الضغط بالتعاون مع الدول النامية على الدول المتقدمة بصفتها السبب في ظاهرة التغيرات المناخية، في شأن نقل تكنولجيا الطاقة النظيفية والتوسع فيها لتحقيق التضافر في مواجهة الظواهر السلبية للتغيرات المناخية.

 

وطالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بإضافة هذه التوصية إلى تقرير اللجنة لتحقيق الاستفادة القصوى من الدول المتقدمة في هذا الشأن.

تفاصيل مناقشة تقرير عن الكربون كأحد مصادر الطاقة أمام الشيوخ، اليوم

نائب في تقرير أمام الشيوخ: الاعتماد على الطاقة التقليدية أمر محفوف بالمخاطر

من جانبه أكد النائب عمرو عزت، وكيل لجنة الطاقة والبيئة، أن اللجنة راعت هذه التوصية بالفعل وتم إدراجها في الدراسة.

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