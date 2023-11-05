الأحد 05 نوفمبر 2023
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حوادث

استعجال التحريات حول سرقة مواد البناء في التجمع

تشكيل عصابي، فيتو
تشكيل عصابي، فيتو

 أمرت نيابة القاهرة الجديدة، باستعجال التحريات حول تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة مواد البناء في التجمع الخامس، وذلك لكشف ملابسات الواقعة. 
 

كان اللواء عمرو إبراهيم مدير المباحث بالقاهرة، قد تلقى إخطارًا يفيد بتمكن قوة أمنية من ضبط سائق وعاملين لهم معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس حال استقلالهم سيارة "ميكروباص" مُحمل عليها كمية من أسياخ الحديد "مختلفة الأحجام".

 

وبمواجهتهم، اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة مواد البناء من المواقع تحت الإنشاء بأسلوب "المغافلة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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اللواء عمرو إبراهيم القاهرة الجديدة تشكيل عصابي سرقة مواد البناء شرطة التجمع الخامس قسم شرطة التجمع الخامس

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