طريقة التغلب على توقف خاصية إنستجرام reels

يقع بعض مستخدمى تطبيق إنستجرام فى مشكلة تعطل خاصية Reels والتى تمنعهم من تحميل مقاطع Reels في حسابهم أو مشاهدة المقاطع التي يشاركها الآخرون ولذلك نقدم خلال السطور التالية خطوات حل مشكلة توقف خاصية Reels.

حل مشكلة تعطل خاصية Reels

- فى حال تعطل خاصية Reels فى إنستجرام فإن أول شيء يتم عملة هو التحقق من الاتصال بالإنترنت خاصة إذا ظهرت رسالة Couldn’t refresh feed.

- فى حال التأكد من الاتصال الجيد بالإنترنت وعدم حل المشكلة يتم مسح ذاكرة التخزين المؤقت حيث يُساعد مسح بيانات ذاكرة التخزين المؤقت الخاصة بتطبيق إنستجرام في إصلاح بعض المشكلات مثل مشكلة عدم القدرة على مشاهدة مقاطع الريلز وتحميلها وذلك عبر فتح تطبيق الإعدادات في الهاتف والضغط فوق التطبيقات ثم اختيار إنستجرام.

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والضغط فوق خيار التخزين وذاكرة التخزين المؤقت ثم الضغط فوق خيار Clear cache ثم Clear Storage.

- حدّث تطبيق إنستجرام فقد يكون استخدام إصدار قديم من إنستجرام سبب تعطل مقاطع Reels. ولتحديث التطبيق إلى أحدث إصدار متاح، يتم الانتقال إلى آب ستور لهواتف آيفون، أو متجر جوجل إذا كنت لهواتف أندرويد، ثم البحث عن إنستجرام، وانقر فوق زر تحديث.

- تسجل الخروج من الحساب ثم تسجيل الدخول مرة أخرى إليه في تطبيق إنستجرام قد يساعد في حل المشكلة عبر الضغط فوق صورة الحساب الظاهرة في الزاوية اليُمنى السفلية من تطبيق إنستجرام. ثم الانتقال إلى الإعدادات وانقر فوق خيار تسجيل الخروج وبعد ذلك، تسجّيل الدخول مرة أخرى إلى الحساب وااتحقق من كون مقاطع Reels متاحة، وأنه بإلامكان تحميل مقطع جديد.

- وقف تشغيل موفر البيانات في إنستجرام حيث يحتوي تطبيق إنستجرام على خاصية موفر البيانات التي تمنع المحتوى من التحميل قبل فتح التطبيق وعند تفعيلها، ستقلل استخدام بيانات الهاتف، ولكن مقاطع Reels ستستغرق وقتًا أطول للبدء التشغيل عبر الضغط فوق صورة الحساب ثم الانتقل إلى الإعدادات ثم الانتقال إلى الحساب ثم اختيار استخدام بيانات الهاتف المحمول ووقف تشغيل خيار موفر البيانات وذلك لهواتف أندرويد اما هواتف آيفون فيتم الضغط فوق صورة الحساب ثم الانتقال إلى الإعدادات.

والضغط فوق خيار بيانات الهاتف المحمول ثم خيارات بيانات الهاتف المحمول ووقف تشغيل خيار التوفير.

خطوات الإبلاغ عن المشكلة

- الإبلاغ عن المشكلة عبر فتح تطبيق إنستجرام، ثم الضغط فوق صورة الحساب ثم الضغط فوق الزر الثلاثي الخطوط، ثم اختيار الإعدادات ثم المساعدة ثم الضغط فوق الإبلاغ عن مشكلة ثم كتابة تفاصيل المشكلة، وإضافة لقطات شاشة للمساعدة في فهم المشكلة بشكل أفضل ثم الضغط فوق زر Submit.

- قد تكون سعة ذاكرة التخزين الداخلية في الهاتف قليلة فيمكن تنزيل إصدار إنستجرام لايت والذى يستخدم كمية أقل من بيانات الهاتف.

- حذف تطبيق إنستجرام وإعادة تثبيته.

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