الأحد 05 نوفمبر 2023
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محافظات

حملة نظافة بقرى ونجوع محافظة قنا

حملة نظافة بقنا،
حملة نظافة بقنا، فيتو

  شنت حسيبة سراج الدين  رئيس الوحدة المحلية لقرية أؤولاد نجم القبلية، وذلك بناء على تعليمات  أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى بقنا إلى رؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة للمركز حملة لتكثيف أعمال النظافة ورفع التركمات والإشغالات من عموم الشوارع والتجمعات.

وجاء ذلك حفاظًا على الوجهه الحضارية للمركز بصفة عامة والوحدات القروية بصفة خاصة   ولخلق جو بيئى نظيف ولفته حضارية تعود بالايجاب على الحالة النفسية للمواطن النجعاوى.

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كما جاء ذلك تنفيذا للتعليمات بحملة نظافة موسعة  بزمام الوحدة المحلية القروية،حيث تم استهداف الطريق السريع وامام الوحدة المحلية القروية والارصفة والطريق العامة وحول المدارس ورفع نقاط تجمع القمامة والمخلفات وتفريغ صناديق القمامة  ورفع الحاوية ورفع ما حولها من قمامة ومخلفات، بكافة أنحاء الوحدة القروية،وحفاظًا على المظهر الحضارى والجمالى للقرية.

كما شدد أنور على ضرورة الإهتمام بمنظومة النظافة ورفع جميع الاشغالات والمعوقات لتيسير وسهولة الحركة المرورية،ولا ياتى هذا بالثمار المرجوه منه الا بالمتابعة  المستمرة من قبل رؤوساء الوحدات القروية التابعة لمركز نجع حمادى.

 وأشار إلى أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا حريص كل الحرص على أهمية ملف النظافة العامة وضرورة متابعتها، حفاظًا على سلامة المواطنين من الأوبئة والأمراض.

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قرية اولاد نجم القبلية قنا محافظ قنا مدينة نجع حمادي مركز نجع حمادي

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