الأحد 05 نوفمبر 2023
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اقتصاد

نصائح مهمة وخطوات يجب اتباعها للتخلص من إزعاج رسائل الإعلانات ببريد Gmail

Gmail, فيتو
Gmail, فيتو

يعاني العديد من مستخدمي بريد Gmail الإلكتروني من رسائل البريد الإعلانية ورغم أنه يتم التخلص من تلك الرسائل بشكل إلى كل شهر مع وجود مرشحات للتنقية لكن الكثير من رسائل البريد الإلكتروني العشوائي في Gmail تتجاوز المرشحات التي يتم إعدادها في حسابات البريد الإلكتروني المختلفة ولذلك نقدم خلال السطور التالية خطوات وطرق التخلص من رسائل البريد الإلكتروني الإعلانية في Gmail.

خطوات حظر عناوين بريد Gmail 

- حظر عناوين البريد الإلكتروني العشوائي في Gmail  حيث تتيح عملية حظر العناوين التي ترسل  الكثير من البريد الإلكتروني غير الهام عدم تلقي الرسائل منهم مجددًا وعادة تستغرق العملية بضع ثوانٍ ويتم ذلك من خلال

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- تسجيل الدخول إلى حساب جيميل ثم تحديد رسالة البريد الإلكتروني المراد حظره ثم الضغط على علامة التعجب في الأعلى للإبلاغ عن الرسالة كرسالة غير مرغوب فيها ومن خلال الإبلاغ عن الرسالة بأنها بريد عشوائي مما يؤدي إلى تقليل حجم رسائل البريد الإلكتروني العشوائية التي يتم تلقيها كما أن ذلك يساعد google لاتخاذ إجراءات حظر ضد ما تعتبره حسابات البريد العشوائي ومنع تسليم هذه الرسائل في المستقبل لباقي المستخدمين. 

- كما يمكن تجنب استقبال رسائل البريد الإلكتروني العشوائي لأنه من المحتمل أن يكون عنوان البريد الإلكتروني موجود في مكان ما عبر الإنترنت ويكون مكشوفًا للجميع. أو إذا كان يتم  استخدامه بشكل متكرر في التسجيل في مواقع الويب عبر الإنترنت ومن أجل تجنب ذلك يجب َ ضبط إعدادات الحساب في مواقع مثل فيسبوك وتويتر من خلال جعل عنوان البريد الإلكتروني غير مرئي للجميع بالإضافة إلى ذلك يجب  إلغاء الاشتراك في النشرات البريدية الإعلانية التي  تم التسجيل فيها سابقًا بدلًا من قضاء بضع ساعات لتنظيف  البريد الوارد.

- إعداد مرشح للرسائل في  Gmail إذا تم تلقي رسائل بريد إلكتروني في البريد العشوائي بشكل متكرر  رغم أنها  ليست كذلك فإنه يمكن  إعداد مرشح لعنوان المرسل لاستثنائها من الانتقال إلى ذلك المجلد والظهور في مجلد البريد الوارد الرئيسي  وللقيام بذلك يتم اتباع الخطوات التالية من خلال تسجيل الدخول إلى حساب Gmail ثم الضغط على أيقونة الترس في أعلى الجهة اليمنى ثم تحديد خيار عرض كل الإعدادات ثم تحديد علامة التبويب المرشحات والعناوين المحظورة بالأعلى ثم الضغط على خيار إنشاء مرشح جديد وكتابة عنوان البريد الإلكتروني للمرسل المراد نقل رسائله من البريد العشوائي للرسائل الأساسية ثم الضغط على خيار إنشاء عامل تصفية.

الرسائل غير المرغوبة

- أحيانا  تقوم  Gmail بجمع الرسائل التي لا يقصد بها الوصول إلى مجلدات الرسائل غير المرغوب فيها على أنها رسائل غير مرغوب فيها ويمكن أن يؤدي ذلك إلى عدم الانتباه للرسائل الهامة ومن أجل تجنب هذا الأمر يمكن الانتقال إلى مجلد الرسائل غير المرغوب فيها وتحديد الرسالة ثم الضغط على خيار ليست رسالة عشوائية حيث تنقل Gmail هذه الرسالة إلى مرة أخرى إلى صندوق الوارد الرئيسي حتى لو كان مرشح الرسائل غير المرغوب فيها قد التقطها بشكل طبيعي.

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