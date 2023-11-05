إزالة 4 حالات تعد مخالف على الأراضي الزراعية في قنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا برئاسة عبداللاه الخبير حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وأسفرت تلك الحملات التي نفذتها الوحدة المحلية بقرية فاو بحري التابعة للوحدة المحليه لقرية فاو قبلي عن إزالة ٤ حالات تعد مخالف على الأراضي الزراعيه على مساحة ٦ قراريط ونصف



وتأتى هذه الحملات طبقا لتوجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، فى إطار الجهود التي تقوم بها المحافظة لإزالة التعديات ومنع أى تعد جديد نهائيا وإزالته فورا فى المهد.



كما تأتى هذه الحملات، وفقا للتعاون بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة وحماية الرقعة الزراعية والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة.



من جانبه أكد الخبير رئيس المركز أنه لا تهاون مع المتعدين على الأراضي الزراعيه وأملاك الدولة حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

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وفي سياق متصل عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اجتماعا موسعا، مع مسئولي حماية الأراضي بمديرية الزراعة لمتابعة الإجراءات اللازمة التي يتم اتخاذها للحفاظ على الأراضي الزراعية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالتصدي للتعديات على الأراضى الزراعية ووقف مخالفات البناء.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد جيلاني وكيل وزارة الزراعة، والمهندس ابو القاسم محمود علي مدير عام الشئون الزراعية، واحمد سيد محمد مدير حماية الاراضي.

وشدد محافظ قنا خلال الإجتماع، علي مسئولي الإدارات الزراعية وحماية الأراضي، تكثيف المرور الميداني لمنع التعديات والإزالة في المهد، لتلاشي أي حالات تعدى، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الأرض إلى طبيعتها الزراعية علي نفقه المواطن المخالف.

ومن جانبه أكد محافظ قنا، اهمية التعاون بين الوحدات المحلية والإدارات الزراعية وحماية الأراضى لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية، مشيرًا إلى أن الدولة ستتعامل بكل حسم مع أي مسئول يتقاعس بعدم إتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.