المتحف المصري بالتحرير يعرض نموذج الحجم الطبيعي لخياطة ملابس الملك توت عنخ آمون

عرض المتحف المصري بالتحرير بعض القطع النادرة لمقتنيات الملك الذهبي توت عنخ آمون، وذلك تزامنا مع الاحتفال بالعام الـ 101 على اكتشاف مقبرة الفرعون الذهبي.

ويعرض المتحف المصري بالتحرير نموذج للملك توت عنخ آمون، وعُثر على هذه القطعة مخبئة وسط العجلات الحربية المفككة في الغرفة الأمامية لمقبرة توت عنخ آمون بالأقصر وهى تُمثل نموذج بالحجم الطبيعي للملك.

الذكري 101 لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون

ويظهر الجزء الأعلى من الوسط له وهو يرتدي سترة من الكتان الأبيض، وتاج مسطح أصفر اللون، وتم ثقب أذني النموذج ليتدلى منهما حلقان مفقودان.

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وتظهر حية الكوبرا تُزین جبهة الملك وقد تم صناعتها كقطعة منفصلة من الخشب مطلية باللونين الأسود والاحمر، وذيل الكوبرا محدد باللون الاحمر على التاج نفسه وبشرة الملك مطليه باللون الأحمر، كما يظهر رتوشات من اللون الأحمر تمت إضافتها لجوانب العيون لاعطائهما حياة.

أسباب وجود نموذج لتمثال الملك توت عنخ آمون

واعتقد عالم الآثار هيوارد كارتر مكتشف مقبرة الملك توت عنخ آمون أن هذه القطعة كانت بمثابة نموذج لتعليق ملابس ومجوهرات الملك في القصر، أو كنموذج في الحجم الطبيعي للخياطيين الملكيين لكى يتم حياكة الملابس الملكية عليها، وتُعرض حاليًا بقاعة 43 بالدور الأرضي بـالمتحف ضمن ڤاترينة "قطعة الشهر".

أول مكتشف لمقبرة توت عنخ آمون

وأكد الدكتور زاهى حواس عالم الآثار المصرية ووزير الآثار الآسبق، إن هناك قصة لا يعلمها الكثيرون من الناس وهى أن الفضل الحقيقى أو السبب الحقيقى فى اكتشافها كان لصبى يبلغ آنذاك 12 سنة، وكانت مهمته نقل الماء للعاملين فى موقع العمل، واسمه "حسين عبد الرسول"، واكتشف فتحة المقبرة حين كان ينزل "زير" مياه من على ظهر الحمار.

وأضاف عالم الآثار الدكتور زاهى حواس، بعد ذلك ذهب حسين عبد الرسول إلى كارتر ليخبره بما عثر عليه، وحسين عبد الرسول ينتمى لعائلة عبد الرسول الشهيرة الذين كشفوا خبيئة المومياوات.

وحول ما قام به هوارد كارتر مع حسين عبد الرسول هو أن "كارتر" ألبس "حسين" عقدا من مقتنيات الملك الفرعونى توت عنخ آمون وقام بتصويره، وظل حسين عبد الرسول طيلة حياته يكتفى بأن يظهر صورته للسائحين وهو يرتدى قلادة الملك الذهبى.