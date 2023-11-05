رئيس مدينة الجلود: استراتيجية متكاملة من 5 محاور لزيادة معدلات إنتاج وصادرات المصانع

يعتزم مركز صناعات الجلود المتطورة المسئول عن إدارة مدينة الجلود بالعاشر من رمضان، اعداد استراتيجية متكاملة من 5 محاور لزيادة معدلات الإنتاج والتصدير من مصانع المدينة للعديد من دول العالم.

وأكد المهندس محمد زلط، نائب رئيس مدينة الجلود، أن المدينة تضم أكبر تجمع لصناع الأحذية والمنتجات الجلدية في مصر، لافتا إلى أن مجلس إدارة مدينة الجلود يعكف حاليا علي اعداد استراتيجية لمواجهة اي مشكلات قد تواجه المصانع ومساعدتها على تطوير إنتاجها لتلبية احتياجات السوق المحلية من الأحذية والمنتجات الجلدية والحد من الواردات من ناحية، والتصدير للخارج من ناحية لتوفير العملة الصعبة.

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تأهيل العمالة الموجودة داخل هذه المصانع

وأضاف زلط أن الاستراتيجية ترتكز على عدة محاور منها تأهيل العمالة الموجودة داخل هذه المصانع لزيادة الانتاجية وتطوير المنتج ليتماشى مع متطلبات الأسواق العالمية، وحل مشكلة نقص العمالة الماهرة عبر الاعتماد على خريجي مدرسة مجمع الجلود الثانوية الفنية التابعة للمدينة، والتي يتم من خلالها تأهيل الطلاب نظريًا وعمليًا لتخريج دفعات سنوية لتواكب سوق العمل، مشيرا إلى أنه سيتم أيضاَ تنظيم دورات تدريبية لعمال مصانع المدينة داخل ورشة التأهيل التي تم تجهيزها داخل المدرسة لرفع كفائتهم.

استراتيجية النهوض بمدينة الجلود

وأكد زلط أن المحور الثاني من استراتيجية النهوض بمدينة الجلود يتضمن تنظيم لقاءات مع كافة الأجهزة والهيئات المنوطة لتطوير المدينة وتهيئة عمل المصانع وازالة اي عوائق أمامها لتمكينها من العمل بكامل طاقاتها الانتاجية، لافتا الي ان ابرز الجهات المستهدف دعوتها واستضافتها قريبا هي« الحماية المدنية» و«مركز تحديث الصناعة» و«جهاز تنمية المشروعات » وغيرها من الجهات التي سنتعاون معها للمساهمة في تطوير المدينة وتقديم الخدمات للمصانع.

وأشار إلى أن المحور الثالث يشمل العمل علي جلب واستقبال وفود أجنبية وبعثات مشترين من دول مختلفة للتعرف على التقدم الذي شهدته صناعة الجلود المصرية مما يساهم في إبرام تعاقدات تصديرية للمصانع العاملة بالمدينة وفتح أسواق جديدة لها، خاصة وأن الوفود الأجنبية لن تجد عناء السفر من مدينة مصرية لآخرى لزيارة المصانع ولكنها ستجد أكثر من 100 مصنع للأحذية والمنتجات الجلدية في مكان واحد.

وأوضح نائب رئيس مدينة الجلود أن المحور الرابع يعتمد على أهمية التكامل الصناعي من خلال توفير وحدات تجارية داخل المدينة لبيع مستلزمات الانتاج للمصانع مما يعمل علي تسهيل توصيل الخامات والمكونات لأصحاب المصانع وتوفيرها بشكل دائم وبالتالي تكون المدينة متكاملة لتخريج منتجات تامة الصنع للسوق المحلي والتصدير، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن إدارة مركز صناعات الجلود المتطورة ستسعى خلال الفترة المقبلة أيضا للتوسع في تدشين مصانع مستلزمات الانتاج داخل المدينة بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية في هذا الإطار والتي تطمح في إنتاج 152 مستلزم إنتاج في مصر والحد من استيرادهم خلال الفترة المقبلة.

وأشار زلط إلى أن المحور الخامس من الإستراتيجية سيركز خلال الفترة المقبلة علي ضرورة المشاركة في جميع الفعاليات والمعارض المحلية والخارجية من خلال جناح متكامل بإسم مصانع مدينة الجلود ويضم ممثلين عن المدينة للتعريف بجودة منتجات الجلود المصرية وتسويق منتجاتها بالشكل المطلوب، مع عمل كتالوج بمنتجات جميع مصانع المدينة.