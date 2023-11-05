اختبار إملاء لقياس مستوى طلاب مدارس الابتدائية والإعدادية بالوادي الجديد

وجه المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، بعقد اختبار إملاء لقياس مستوى طلاب مدارس المحافظة في اللغة العربية بالمرحلتين الابتدائية والاعدادية بجميع الإدارات التعليمية بمتابعة توجيه عام اللغة العربية.

وأكد وكيل تعليم الوادي الجديد، في بيان له اليوم الأحد، على إتباع خطة لإجراء تقييمات دورية للوقوف على مدى تحسن الطلاب ومدى نجاح البرنامج العلاجي.

يأتى ذلك فى إطار خطة العمل لحصر الطلاب ضعاف القراءة والكتابة ووضع خطة عاجلة لبرنامج علاجى يهدف تحسين مستواهم وصقل وتنمية مهاراتهم.

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ومن جانبها أشارت سهام حسين رضوان موجه عام اللغة العربية بمديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، في تصريح خاص لجريدة «ڤيتو»، إلي إجراء إملاء لتحديد مستوى طلاب المرحلتين الإبتدائية والإعدادية، وذلك للوقوف على مستوى الطلاب وقياس مستواهم في القراءة والكتابة ووضع خطة شاملة لتحقيق أفضل وأعلى مستوى لتنمية مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب اعتمادًا على أحدث الاستراتيجيات وطرق التعلم الحديثة التي تعتمد على التفكير.



وأكدت قيام توجيه عام اللغة العربية بمديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد والمعلمين بعمل خطط علاجية للطلاب الضعاف في القراءة والكتابة بعد عقد اختبار الإملاء، ومتابعة الموجهين والموجهين الأوائل لتنفيذ تلك الخطط.



وقالت موجه عام اللغة العربية بالتربية والتعليم، إن القراءة والكتابة ركيزة رئيسة في تنمية قدرات الطالب للانتقال لمهارات التفكير العليا، ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد والمهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة للنهوض والارتقاء بالعملية التعليمية.





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