الأحد 05 نوفمبر 2023
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حوادث

الصور الأولى لربة منزل واطفالها الثلاثة بعد تفحم جثثهم في حريق شقة بالطالبية

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

حصلت “ فيتو ” على الصور الأاولى لربة منزل تدعي علياء سمير، وأطفالها الثلاثة بعد أن لقوا مصرعهم وأصيب الأب إثر حريق شقة سكنية بمنطقة الطالبية اليوم الأحد.

 

 

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حريق داخل شقة سكنية فى الطالبية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف والأطفاء وتبين من خلال الفحص نشوب حريق داخل شقة نتج عنه وفاة ربة منزل و٣ أطفال وأصيب الأب  ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

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النيابة العامة الطالبية منطقة الطالبية موقع فيتو

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